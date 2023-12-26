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影／屁孩討債太晚到？對著三重刺青店鐵捲門放煙火沒人看

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市三重區某刺青店門前今天凌晨遭人燃放煙火恐嚇。警方上午陸續逮捕5名嫌犯，供稱受人教唆討債吃了閉門羹，刺青店老闆則說，雖然認識欠債的人，但他既非員工，三更半夜也不會在店裡，不懂這群人為何對著鐵捲門放煙火。

三重警分局今天凌晨3點半左右接獲報案，指稱有人在中正南路馬路中央燃放煙火，員警趕抵發現是1家刺青店門前，還有1輛機車被推倒輕微受損。事後調閱監視發現一群人分乘7輛汽車到場，引燃煙火即快閃逃離。

警方以車追人，上午9點多陸續在三重、永和、土城等地逮捕5名年紀從22歲到28歲的嫌犯，他們聲稱受到27歲蔡姓男子教唆，因為蔡男和另1名23歲王姓男子有3萬元債務糾紛，雙方稍早在電話中談判破局，蔡男即找人去刺青店討債、放煙火。

警方找到刺青店老闆，他說雖然認識王男，但與王男的私人債務無關，不懂這群人為何針對他的店鬧事，三更半夜對著店內無人的鐵捲門放煙火。門前被推倒損壞的機車，則是不相干路人停放，無端受波及。

警方表示尚有3人未到案，將再繼續追查，也會找王男、蔡男到案說明，全案預計擴大依刑法妨害秩序、恐嚇、毀損罪嫌移送新北地檢署偵辦。

三重區中正南路今天凌晨有人在馬路中央燃放煙火，並推倒毀損路旁停放機車之後快閃，警方獲報趕抵，發現是在1家刺青店門前，但行為人皆已逃離，員警調閱監視器鎖定7輛汽車，陸續逮捕5名嫌犯。記者林昭彰／翻攝
三重區中正南路今天凌晨有人在馬路中央燃放煙火，並推倒毀損路旁停放機車之後快閃，警方獲報趕抵，發現是在1家刺青店門前，但行為人皆已逃離，員警調閱監視器鎖定7輛汽車，陸續逮捕5名嫌犯。記者林昭彰／翻攝
三重區中正南路今天凌晨有人在馬路中央燃放煙火，並推倒毀損路旁停放機車之後快閃，警方獲報趕抵，發現是在1家刺青店門前，但行為人皆已逃離。記者林昭彰／翻攝
三重區中正南路今天凌晨有人在馬路中央燃放煙火，並推倒毀損路旁停放機車之後快閃，警方獲報趕抵，發現是在1家刺青店門前，但行為人皆已逃離。記者林昭彰／翻攝
三重區中正南路今天凌晨有人在馬路中央燃放煙火，並推倒毀損路旁停放機車之後快閃，警方獲報趕抵，發現是在1家刺青店門前，但行為人皆已逃離，員警調閱監視器鎖定7輛汽車，陸續逮捕5名嫌犯。記者林昭彰／翻攝
三重區中正南路今天凌晨有人在馬路中央燃放煙火，並推倒毀損路旁停放機車之後快閃，警方獲報趕抵，發現是在1家刺青店門前，但行為人皆已逃離，員警調閱監視器鎖定7輛汽車，陸續逮捕5名嫌犯。記者林昭彰／翻攝

刺青 討債

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