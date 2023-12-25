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菲團遊合歡山墜谷 8人送醫

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導

一輛8人廂型車昨行經台14甲線15.8K梅峰段失控摔落30米深坡，經警消搶救，車上8人全部救出送醫。圖／民眾提供
一輛8人廂型車昨行經台14甲線15.8K梅峰段失控摔落30米深坡，經警消搶救，車上8人全部救出送醫。圖／民眾提供
菲律賓一支七人旅行團包車遊台，昨天前往合歡山旅遊，結束遊程下山時行經台十四甲線十五點八Ｋ梅峰段，疑煞車失靈，失控衝撞對向護欄後翻落卅米深坡，連同司機八人受傷送醫，其中三人傷勢較重，詳細肇因仍待釐清。

南投縣消防局昨天下午四時四十分獲報，台十四甲線合歡山公路約十五點八Ｋ處有廂型車翻落山谷，初步回報事發點深達卅米，車上有載客，立刻馳援搶救。

該輛廂型車輛翻落深坡，事發時又已近傍晚，溫度驟降，山區起霧，救援難度高，由於廂型車受損嚴重，需破壞車體才能將人救出，警、消及民間救難團體合力，昨晚八時四十分終於將八人全數救出送醫。

據了解，受傷七名旅客均為菲律賓籍，年約二、三十歲，網路揪團來台旅遊，團中有朋友、姊妹、夫妻等共三男四女，七人廿一日抵台，從桃園包車出發，由卅三歲莊姓女司機駕車帶團，預計今天結束遊台行程返回菲國。

警方調查，該旅行團昨天既定行程是合歡山旅遊，下山行經事故地點，車輛突失控衝入對向車道，撞到護欄後翻落至逾卅米深邊坡，車內八人被救出時意識均清醒，其中三人傷勢較重。

一名受傷女性遊客稱，司機開車速度很快，她們感到相當害怕，曾要她不要開那麼快，之後司機又說，踩不到煞車。

合歡山昨凌晨雖短暫飄雪，但警方指出，昨天合歡山公路沿線並未積雪、路面結冰，事發地點也無相關情形，車輛無須上雪鍊，也尚未啟動雪季交管勤務，事故肇因與降雪無關；至於因機件故障或人為超速釀禍，待進一步調查釐清。

旅行團 合歡山

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