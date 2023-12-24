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稱沒簽金流協定不能下單 網拍假客服騙賣家轉帳才開通

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

詐騙集團假冒網路拍賣平台買家、客服人員騙賣家，稱未認證金融帳戶或簽署金流協定，買家無法下單，指示以ATM或網路銀行轉帳，或誘使在釣魚網頁填寫信用卡、金融帳戶資料後盜刷或綁定電子支付轉走款項。

從事飲料業黃姓男子上周接到自稱買家的臉書Messenger訊息，指欲購買他在臉書販賣的麵包攪拌機，希望以7-11賣貨便交易，他前往開賣場並傳送網址給對方，對方稱無法下單，傳來宣稱是7-11客服的網址。黃點擊網址在釣魚網頁填寫手機號碼加LINE，對方自稱客服，指他未簽署金流服務，指示轉帳以開通金流服務，他用網銀轉帳11筆共78萬元。

劉姓女業務上周在臉書貼文賣日常用品，應自稱買家要求在全家好賣+開賣場，對方也稱無法下單，傳來宣稱是全家好賣+的網址。自稱客服指未認證金融帳戶，接著自稱銀行經理來電，表示要

匯款至金管會指定帳戶，由金管會認證，監管帳號確認個資是否外流，之後會返還款項，劉用LINE PAY轉帳2筆共66萬元。

詐團假冒買家，透過網拍平台聊天系統、臉書Messenger或LINE聯繫賣家，稱無法下單，傳送假冒客服的網址、QR Code或LINE ID，再假冒客服稱未簽署金流協定或認證金融帳戶，指示操作ATM或網銀匯款。

刑事局說，ATM、網銀沒有相關認證功能，接到來電顯示開頭為「+2」、「+886」等為詐騙電話，聽到「解除ATM設定」、「簽署金流服務」、「帳戶認證」、「申請金流驗證」等關鍵字，應立即掛掉，呼籲網拍平台加強防護，保障買家及賣家交易安全。

詐騙集團假冒網路拍賣平台買家、客服人員騙賣家，稱未認證金融帳戶或簽署金流協定，買家無法下單，指示以ATM或網路銀行轉帳。圖／刑事局提供
詐騙集團假冒網路拍賣平台買家、客服人員騙賣家，稱未認證金融帳戶或簽署金流協定，買家無法下單，指示以ATM或網路銀行轉帳。圖／刑事局提供
詐騙集團假冒網路拍賣平台買家、客服人員騙賣家，稱未認證金融帳戶或簽署金流協定，買家無法下單，指示以ATM或網路銀行轉帳。圖／刑事局提供
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