影／撞擊瞬間曝光！彰化直行車疾駛撞迴轉車 兩駕駛均受傷送醫

彰化市彰興路二段與彰南路三段1巷口，昨天中午發生迴轉車被直行車側撞車禍，撞擊力極大，兩駕駛人均受傷送醫。車禍監視畫面今天曝光，當時迴轉車駛到外車道，仍被疾駛的直行車撞及，十分驚悚。

警方指出，昨天中午12時28分許，56歲林姓女子駕車彰興路二段由東往西行駛，抵彰南路三段1巷口欲迴轉時，56歲賴姓男子駕車從彰興路二段由西往東直行而來，兩車在外側車道發生側撞，造駕駛人均受傷送醫，酒測值0。

依監視影像，林女駕駛的休旅車，當時已迴轉到外側車道，但賴男似無減速跡象，碰的一聲巨響，十分嚇人，林女的車還滑行了約5公尺，撞上檳榔攤才停住，兩車也都損壞嚴重。

警方指出，彰興路二段來往車輛往往速度都很快，在彰南路三段1巷路口，雖然設有紅綠燈，但很多車都未減速甚至闖紅燈，因此容易發生車禍事故，呼籲駕駛人減速慢行外，迴轉車也要注意來車。