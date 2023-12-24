花蓮警推電子巡簽取代紙本 預計1年省10萬張紙

花蓮縣警察局以電子巡簽系統，取代傳統巡邏箱紙本巡簽方式，本月起全縣5分局更換為M-Police行動載具晶片感應簽巡，警員只要「嗶」一下，後台即可接收巡邏資訊，預計一年可省下逾10萬張紙。

縣警局表示，部分傳統巡邏箱周遭光線不佳，資深員警巡簽紙本時不僅看不清楚，有時甚至要拿手電筒才能完成巡簽，非常不方便，且紙本表格也不環保，本月起配合警政署政策，於全縣5個分局導入實施電子巡簽系統。

縣警局指出，將原紙本的傳統巡邏箱，改為晶片感應式智慧巡邏箱，不僅建置成本低，員警只要透過M-Police行動載具對晶片感應「嗶」一聲，相關資料便能立即上傳系統，讓後台相關部門立即收到巡邏進度和資訊，讓巡簽便利性與效能提升。

縣警局表示，智慧巡邏箱每個晶片平均能支援10萬次讀寫，使用期限為12年，預估1年至少能省下10萬張紙。電子巡簽系統讓警察人員能更便捷、有效的執行工作，提高資料紀錄精確性與可靠性，同時確保巡邏活動的透明度。