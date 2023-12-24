影／我很好騙？ 豐原警與網紅創作歌手合作反詐唱給你聽

詐騙手法常利用網路行騙，包括網路交友，台中豐原警方與網紅創作歌手合作宣導，以自彈自唱療癒歌聲，溫柔提醒民眾有許多常見詐騙手法，希望大家不要再唱出「我很好騙」。

詐騙手法多，假交友詐騙近年來一直居於前位，豐原警分局的犯罪預防宣導多元化、多樣式傳遞宣導防詐訊息，此次與音樂家網紅合作宣導，期望讓民眾更清楚知道詐騙集團的招數來因應防制，降低受騙被害機率。

網紅「雷仔」是網路創作歌手，也是駐唱歌手、街頭藝人、歌曲作者、直播主，清新可愛外表也有實力強的歌唱技巧，常在各大商場、活動演唱，他今年度更有自己的創作單曲「麻雀」，他這次以療癒歌聲，以大家耳熟能詳的歌曲來提醒大家小心詐騙。

詐騙集團常盜用帥哥美女照片，在網路上建立假的帳號，針對不特定對象廣發訊息或加入好友，開始聊天認識培養感情，等時機成熟便以出車禍、家人生病、跨國來台見面、與被害人共同投資未來等各種理由借款，被害人陷入情網而自願性轉帳或匯款，對方取得款項後失聯才驚覺被騙。