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新北國中生14樓墜落送醫命危 警查原因暫排除人為可能

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市泰山區一名國中男學生，今天下午從住處社區大樓14樓墜落，當場摔至1樓中庭沒了生命徵象。新北市消防局獲報人車趕抵，檢視國中生鼻、耳漏液出血，緊急送醫急救狀況並不樂觀。警方勘驗現場，暫時排除有人為因素，目前已連繫家長到醫院協處，持續調查原因為何？

據了解，新北市泰山區一名就讀國中的15歲少年，今天下午4時30分左右，搭乘電梯直達住處社區大樓14樓，旋即墜落至一樓中庭。社區保全聽見碰聲巨響趨前查看，赫見國中生倒臥在中庭，趕緊打電話通知119派員前來。

新北市消防局獲報，出動各式搶救車輛3車、消防員8人趕抵，檢視國中生鼻、耳漏液出血，現場外科OHCA（到院前心肺功能停止）已無生命徵象，緊急協助送醫急救，目前命危持續搶救。

警方勘驗現場，暫時排除有人為因素，至於墜樓原因為何？有待警方調查釐清。

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新北市泰山區一名國中男學生，今天下午從住處社區大樓14樓墜落，當場沒了生命徵象，送醫命危，警方到場採證。記者曾伯愷／攝影
新北市泰山區一名國中男學生，今天下午從住處社區大樓14樓墜落，當場沒了生命徵象，送醫命危，警方到場採證。記者曾伯愷／攝影

生命線 國中生

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