員警騎警車用手機遭拍PO網 北市警：開罰並懲處

台北市北投警分局今天表示，針對網友反映有員警騎警用機車使用手機，員警是因要確認監視器會勘地點才用手機，雖執行公務，但騎車用手機已違規，依法開罰並懲處。

台北市警察局北投分局發布新聞資料指出，有關民眾在社會事影音網站反映有員警騎警用機車時，以手持方式使用行動電話，經調查後，雖員警是在執行公務，但騎車使用手機已違規，依法開罰及懲處。

警方表示，經調查，北投分局員警是接獲監視器會勘通知，19日中午11時47分許，騎警用機車經大度路1段31號前，為確認會勘地點，使用手機查詢正確位置，但因此路段非能臨停路段，員警才會騎警用機車時以手持方式使用行動電話。

警方說，員警雖在執行公務，仍有影響自身及用路人行車安全，依違反道路交通管理處罰條例規定，由分局製單舉發，將處新台幣1000元罰鍰，並依警察人員駕車安全考核實施要點懲處。

北投警分局指出，將持續加強員警教育訓練，要求執行非緊急公務時，仍應遵守各項道路交通安全規則，避免影響交通秩序與安全。