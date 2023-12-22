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嘉義7旬夫婦好友4人健走石硦林場 返程翻車30米山坡2死

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導

嘉義縣朴子市2對7旬夫婦友人，昨天相約到中埔鄉石硦林場登山健走，結束駕車才剛離開行經石硦林場路段，車輛不慎自翻落山坡，造成後座蔡姓夫妻顱內出血，送醫急救仍傷重不治，駕駛吳男及許姓妻子，多處擦挫傷已出院休養；警方調查，吳男酒測值0，詳細肇事原因仍待警方進一步調查釐清。

據了解，73歲吳姓老翁一行4人皆為朴子人，昨天上午相約到石硦林場登山健走，不料才剛返程，行經中埔鄉嘉135-2線東往西下山方向，不慎自行翻落約30公尺深山坡，4人皆多處擦挫傷，坐後座的75歲蔡男及74歲涂女夫妻檔，因顱內出血送醫急救仍傷重不治，駕駛73歲吳男及副駕72歲許女夫妻，已出院返家休養。

中埔警分局表示，昨天下午2時左右，鄉內嘉135-2線0.2公里近石硦林場路段，發生1輛轎車翻落山坡事故，警方及消防人員獲報，立即趕赴現場救援，駕駛73歲吳男酒測值0，詳細肇事原因仍有待調查釐清。

中埔警分局呼籲，嘉義山區道路彎道眾多，部分山路蜿蜒曲折，請用路人行駛時應減速慢行，並隨時注意車前道路狀況，避免造成生命危害及交通事故發生。

中埔 嘉義

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