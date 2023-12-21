快訊

被質疑濫用國安資源！直擊賴清德老家崗哨被撤除 人員冒雨急拆

日本環球影城2024有「咚奇剛」還有名偵探柯南長駐 網怕了：小心黑衣人

真的要挖了！柯文哲持分農地恢復農用 進場施工時間曝光

德籍遊客自駕遊太魯閣 中橫公路遇落石砸車

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

德國籍旅客Robert租車自駕到太魯閣國家公園遊玩，下山途中，突遇落石砸車，幸好人沒有受傷。新城警方趕往協助，聯繫保險公司安排吊車拖吊，助他脫困，結束這場驚魂記。

40歲的Robert隻身到台灣旅遊，昨天獨自租車到太魯閣國家公園賞景，對於台8線中橫公路沿線壯麗美景深深著迷，但下山往花蓮途中，突然有落石砸中車輛，造成左後車門凹陷，車窗玻璃被擊碎。

他嚇了一大跳，因山區通訊不佳，撥了好多通求救電話終於成功報案，但對當地不熟，無法確切表達身處的位置，縣警局外事科人員請他以LNE通訊軟體回傳周遭景觀，確認事故地點在台8線162.1公里西寶隧道出口處，由新城警分局天祥派出所警員劉渝棋、分局外事警員陳奕涵共同到現場協助處理。

劉渝棋負責事故現場處理，陳奕涵則協助翻譯並安撫心情，還請來租車公司的保險公司安排拖吊，同時將Robert載到火車站，搭車到台北繼續遊程。對於警方積極協助，他頻頻表示感謝。

德籍遊客Robert租車自駕遊太魯閣，車輛遭落石擊中，幸好人沒有受傷。記者王燕華／翻攝
德籍遊客Robert租車自駕遊太魯閣，車輛遭落石擊中，幸好人沒有受傷。記者王燕華／翻攝
德籍遊客Robert（中）租車自駕遊太魯閣，車輛遭落石擊中，花蓮新城警分局員警協助脫困。記者王燕華／翻攝
德籍遊客Robert（中）租車自駕遊太魯閣，車輛遭落石擊中，花蓮新城警分局員警協助脫困。記者王燕華／翻攝
德籍遊客Robert（左）租車自駕遊太魯閣，車輛遭落石擊中，花蓮新城警分局員警協助脫困，他頻頻表示謝意。記者王燕華／翻攝
德籍遊客Robert（左）租車自駕遊太魯閣，車輛遭落石擊中，花蓮新城警分局員警協助脫困，他頻頻表示謝意。記者王燕華／翻攝

太魯閣國家公園 落石 陳奕

延伸閱讀

台鐵公司化前夕 太魯閣事故家屬批「換湯不換藥」

影／桃園北橫台7突落石工人驚險逃命 工務段回應驚悚瞬間

桃園復興台7線突崩塌落石中斷 緊急搶通入夜恢復通行

不滿路口未禮讓竟持安全帽砸車 板橋9屁孩1分鐘就被逮

相關新聞

台中太平民宅起火 79歲老婦陳屍一樓

台中市太平區中山路二段499巷一處住家下午1時許突然起火，消防車據報趕抵時，現場已冒出濃煙。經消防員破門及布署水線搶救，...

影／高雄水泥車駕駛誤觸閥門 沿路掉土300公尺害2騎士慘摔

吳姓男子今天上午駕駛混凝土預拌車，行經高雄市新庄仔路，因誤觸閥門開關，致混凝土傾洩而下，沿路掉土300公尺，宛如越野比賽...

德籍遊客自駕遊太魯閣 中橫公路遇落石砸車

德國籍旅客Robert租車自駕到太魯閣國家公園遊玩，下山途中，突遇落石砸車，幸好人沒有受傷。新城警方趕往協助，聯繫保險公...

寒流來襲 嘉市傳2男猝死

今天天氣驟冷，嘉義地區清晨溫度14度，中午回溫至18度，但還是傳出有2名男性疑因天氣變化猝死，而且都是發生在室內；醫師表...

影／台中中清路福斯轎車左轉 機車騎士直撞受傷

台中市林姓男子在今天清晨7時許，開車行經中清路、武昌路時欲左轉，疑左轉時遭直行車的車體阻擋視線，沒有注意到對向謝姓男子的...

寒流來襲 花蓮9旬翁疑天冷猝死

氣溫驟降，花蓮縣一名9旬老翁疑因天冷失去呼吸心跳。衛生局，溫度驟降時，容易導致血管收縮、血壓上升，進而引發心臟病、中風急...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。