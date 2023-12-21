德籍遊客自駕遊太魯閣 中橫公路遇落石砸車

德國籍旅客Robert租車自駕到太魯閣國家公園遊玩，下山途中，突遇落石砸車，幸好人沒有受傷。新城警方趕往協助，聯繫保險公司安排吊車拖吊，助他脫困，結束這場驚魂記。

40歲的Robert隻身到台灣旅遊，昨天獨自租車到太魯閣國家公園賞景，對於台8線中橫公路沿線壯麗美景深深著迷，但下山往花蓮途中，突然有落石砸中車輛，造成左後車門凹陷，車窗玻璃被擊碎。

他嚇了一大跳，因山區通訊不佳，撥了好多通求救電話終於成功報案，但對當地不熟，無法確切表達身處的位置，縣警局外事科人員請他以LNE通訊軟體回傳周遭景觀，確認事故地點在台8線162.1公里西寶隧道出口處，由新城警分局天祥派出所警員劉渝棋、分局外事警員陳奕涵共同到現場協助處理。