羅智強拜票目擊隨機刺人險象 警即時管束逮捕

國民黨北市立委參選人羅智強今天表示，上午到大安森林公園街頭演講時竟經歷一場欲隨機刺人案；對此，北市警方說，獲報後見一男手持利剪於附近路口徘徊，隨即施以管束逮捕。

羅智強在臉書發文表示，今早6時到大安森林公園拜票後，正準備在和平新生路口街頭演講時，有個穿紅外套的中年男子在附近徘徊，被他團隊志工注意到，忽然間這名男子拿起剪刀先是踢了志工一腳，然後拿著剪刀作勢要攻擊路人，那個路人趕快跑開。

羅智強表示，自己親眼目擊這場差點發生的隨機刺人事件，感謝感謝團隊志工的機警，也謝謝警察迅速壓制攻擊者，防止一場可能悲劇的發生。

對此，轄區警方、台北市警察局大安分局說明，分局員警今天執行和平東路、新生南路口（東北角）羅智強街頭宣講活動安全維護勤務，於上午8時許接獲競選團隊工作人員報案，稱遭一男以腳踢擊，且對方手持利剪於和平東路、新生南路口（西北角）徘徊。