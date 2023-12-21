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超狠男友！高雄男開車撞女友來回輾壓 她命大逃死
高雄劉姓男子8月16日和葉姓女友吵架，卻開車衝撞女友，把葉女撞成重傷，警方到場時，劉還聲稱是「車子暴衝」，但檢警偵辦後，根據葉女供述以及監視器畫面，發現劉男不僅開車撞向葉女，葉倒地後還倒車輾壓，企圖置葉女於死地，全案偵結，今依殺人未遂罪嫌將劉男起訴。
今年8月16日凌晨4點多，劉姓男子（44歲）在高雄市三民區建國二路，開車撞上剛下車的葉姓女友（44歲），葉女倒地不起，劉立即向119求救。
警、消到場，發現葉女頭部受傷，立即將葉姓女子送高醫急救，發現葉女不僅頭部受傷，胸骨也骨折，急救後住加護病房觀察。劉男當時沒有酒測，警方詢問事發原因，一再強調是「車子暴衝」不是故意撞人。
但事後根據監視器畫面，發現劉男開車撞上葉女前，車輪確實朝葉女轉向，且撞擊葉女後，劉不顧葉女已倒地，還來回輾壓，企圖置葉女於死。
檢方偵辦時，劉仍堅稱是油門暴衝，但檢警測試車輛狀態，發現車輛油門並沒有被異物卡住，煞車也未失靈，且劉今年7月也曾與葉女吵架，恫嚇「我要讓妳生不如死」、「反正我們2個沒什麼關係，我就不會對妳客氣了」。
檢方根據相關事證，今依恐嚇危害安全、殺人未遂等罪嫌，將劉男起訴。劉案發後被檢方聲押獲准，目前仍在押。
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