蘆洲男騎車搖搖晃晃 警攔酒測一吹超標…9萬元飛了

郭姓男子這個月17日與友吃完薑母鴨，騎機車搖搖晃晃準備回家。蘆洲警方巡邏經過新北市五股區中興路一段趨前攔下，既聞到濃濃酒味，經實施酒測值達每公升0.71毫克，當場扣車帶回查辦，警詢後依法究辦，並依道交條例開處。

據了解，郭姓男子（26歲）這個月17日晚上與友相約新北市蘆洲區中原路吃薑母鴨，席間郭男與友在湯內添加多瓶料理米酒，還觥籌交錯5瓶啤酒，直到餐敘結束大夥帶著酒意各自回家。

當晚約莫11時許，他酒駕騎車搖搖晃晃準備返回新北市五股區四維路住處，途中騎經五股區中興路一段，轄區警巡邏經過趨前攔下盤查，既聞到郭男全身散發酒味，現場實施酒測，酒測值達每公升0.71毫克，當場扣車帶回偵辦，警詢後依公共危險罪嫌送辦。另依道路交通管理處罰條例第35條1項1款之規定，開處最高9萬元罰鍰；並吊扣駕駛執照1至2年。

蘆洲警分局表示，今年1月1日迄今執行取締酒駕專案勤務共查獲640件公共危險案。呼籲，民眾食用燒酒雞、薑母鴨等進補食品，皆有添加酒精增添風味，烹煮過程酒精雖已部分揮發，但仍有餘量，民眾應避免駕駛車輛。另外，酒後千萬不要駕車，應多利用代駕或搭乘大眾運輸工具，以維護其他用路人安全。