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第8次台越移民事務會議在台舉行 持續加強打擊人口販運

中央社／ 台北20日電

移民署20日表示，台灣與越南雙方近日在台舉行第8次台越移民事務會議，並就共同關心議題交換意見，移民署長鐘景琨（右）與越南公安部出入境管理局副局長黎鴻泰（左）會後合影。圖／移民署提供（中央社）
移民署20日表示，台灣與越南雙方近日在台舉行第8次台越移民事務會議，並就共同關心議題交換意見，移民署長鐘景琨（右）與越南公安部出入境管理局副局長黎鴻泰（左）會後合影。圖／移民署提供（中央社）

越南為台灣外籍移工的第1大來源國，移民署今天表示，雙方近日在台舉行第8次台越移民事務會議，並就共同關心議題交換意見，決議持續加強打擊人口販運及防制偷渡等合作。

移民署發布新聞稿表示，越南為台灣外籍移工第1大來源國，也是新南向政策重點國家，雙方於民國102年簽署台越移民事務合作協定，由移民署和越南公安部出入境管理局擔任雙方執行機關，並每年輪流舉辦移民事務會議。

今年第8次台越移民事務會議於近日在台舉行，移民署說，這次特邀越南公安部出入境管理局副局長黎鴻泰率團來台與會，雙方就共同關心議題交換意見。

同時，本次會議延續雙方過往所達成共識，持續加強打擊偷渡、人口販運及非法婚姻仲介等，同時相互協助宣導入境規定等多方面合作，並持續加強雙邊人員交流互訪，以解決實務需求。

移民署指出，台越移民事務會議是台越移民執法機關交流重要基石，訪團也趁這次機會實地參訪並瞭解移民署訓練中心、台北市服務站及國境事務大隊等，黎鴻泰對於移民署培育人才、服務外來人口及提升通關品質的努力予以肯定。

透過歷來台越移民事務會議平台，移民署說，雙方已共同解決許多問題，包括疫情期間協商安排遣送專機創舉，協助越南籍受收容人返國，以及今年越南出入境管理局於台灣辦理「擴大停（居）留外來人口自行到案專案」期間，派聯絡官來台協助查核受收容人身分等，雙方透過此平台相互交流學習，並深化台越合作。

移民署 越南 移工 公安 偷渡

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