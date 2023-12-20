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撿走AirPods pro耳機 失主一招「定位警示音」抓人

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

蘇姓男子在北市信義區撿到一AirPods pro耳機盒，他自以為沒人要，直接撿回家。失主陳男利用耳機盒內建定位、警示音功能，自扮柯男循線在新北市新莊區後港一路找到，報警逮人。蘇男辯稱「以為沒人要的，所以撿走了」警詢後依侵占罪嫌送辦。

據了解，蘇姓男子（42歲）這個月15日凌晨2時25分左右，在北市信義區信義路6段撿到一副要價3500元AirPods pro耳機盒，他自以為沒人要，沒拿去派出所交存，而是占為己有直接撿回家去。

失主陳姓男子（22歲）回家發現耳機盒不見，使用耳機盒內建「定位」功能，於這個月17日凌晨，發現耳機盒定位在新莊區後港一路76巷內，他趕緊驅車抵達，並嘗試使用「警示音」功能，果然耳機盒定位警示音從某戶陽台傳來，陳男當場報警處理。

新莊警方到場，依陳男所指上樓找到蘇男，他坦承耳機是在北市信義區信義路上撿到的，但辯稱是「以為沒人要，所以撿走了。」連同侵占物一併帶回偵辦，警詢後依侵占罪嫌函送法辦。

陳男拾獲一個AirPods pro耳機盒，沒交給警察，被告侵占。記者曾伯愷／翻攝
陳男拾獲一個AirPods pro耳機盒，沒交給警察，被告侵占。記者曾伯愷／翻攝
陳男拾獲一個AirPods pro耳機盒，沒交給警察，被告侵占。記者曾伯愷／翻攝
陳男拾獲一個AirPods pro耳機盒，沒交給警察，被告侵占。記者曾伯愷／翻攝

侵占 失主

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