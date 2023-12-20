影／南投埔里出租套房惡火 七旬翁意識模糊被救出

南投埔里中山一路一處民宅今上午11時許突竄出火勢，然因現場為連棟住宅，且起火建築為出租套房，周邊住戶發現後嚇得急忙通報119，消防局獲報調派大批人車前往，半小時左右撲滅火勢，2人受傷，其中1人意識模糊，已送醫急救。

南投縣消防局指出，今上午11時34分獲報埔里中山一路發生住宅火警，因現場為連棟住宅，且有10棟相連，並有人員通報起火建物為出租套房，當下調遣埔里、中心碑、國姓、日月潭、雙冬、魚池及第二大隊等各式消防人車馳援滅火。

「隔壁住家玻璃破裂掉落，碰的一聲！」當地薰化里長黃沛盟說，起火民宅就在他家隔壁，當時他聽到一聲巨響，趕緊外出查看，就看到隔壁的出租套房2樓竄出火焰，嚇得他馬上通報119，警消到場後，一邊拉水線打火，出救人。

消防人員表示，到場時得知可能有人員受困，評估火場後進入搶救，救出一男一女，其中女性雖遭嗆傷及有擦挫傷，但意識清楚，已送埔里基督教醫院；另名男性雖無外傷，但被救出時，意識模糊，目前已轉送中國醫藥大學附設醫院治療。

南投縣消防局則表示，女性傷者46歲，男性傷者年約70歲，詳細身分待釐清，而現場不到20分鐘就控制火勢，半小時撲滅，於中午12時25分完全熄滅，燃燒面積、財物損失待估算，起火原因也有待火場鑑識小組進一步調查。