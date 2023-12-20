比特犬凶性大發咬褲檔 男子下體頓成「橘子被剝皮」

真是太悲慘。一名男子上周到工廠上班時，廠內比特犬突然凶性大發，朝他的褲檔咬下去，男子被送醫急救，才發現他的陰囊，像「橘子被剝皮」般被咬開，這讓醫師不禁也感嘆是「第一次看到狗咬傷這麼悽慘的傷口...。」

有大亨師之稱的泌尿專科醫師呂謹亨今在臉書一名從新北市雙和醫院轉介過來的病例，他並以「這是一個悲慘的病人」為開頭，指這名中年男子遭比特犬攻擊，且是直撲下體。

呂謹亨PO文中說，這名中年男子在新北市工作，上周到工廠上班的時候，廠區有人養了一隻比特犬，沒有很大隻，他像平常一樣走進園區，結果比特犬不知道為什麼，突然凶性大發，往男子的褲襠衝過去，一陣狂咬，男子閃躲不及 胯下的蛋蛋，還有大腿內側，瞬間傳來一陣劇痛。

呂謹亨指，好在這隻比特犬有用狗鍊拴住，男子往後躲開之後，沒有再造成更大的創傷，他驚魂甫定，稍微緩過神來之後，突然覺得胯下濕濕的，仔細一看 褲檔滲出了一大片鮮血，趕緊送醫急救，居然是陰囊嚴重創傷，像是橘子被剝皮一樣，大腿內側也有深深的傷口，還好沒有傷到蛋蛋，或是大血管 。

呂謹亨指，男子經過手術仔細清創、換藥、縫合之後，傷口也穩定下來，這是他第一次看到狗咬傷這麼悽慘的傷口，並提醒如果被狗抓咬傷，應立即以肥皂及大量清水，高壓或用力沖洗，徹底清洗傷口15分鐘，再以優碘或70％酒精消毒，並迅速就醫，評估是否要施打狂犬病和破傷風疫苗。