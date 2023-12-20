疑未注意燈號 彰化鹿港老婦遭砂石車撞斃

彰化鹿港鎮鹿和路發生老婦人行人遭砂石車撞死案。圖／讀者提供 彰化縣鹿港鎮鹿和路三段昨上午發生行人死亡車禍，89歲蔡姓婦人過馬路時遭砂石車撞上，頭部重創當場死亡。警方調查，婦人疑似未注意燈號已變紅燈急著過馬路，走在車道停止線與行穿線中間，砂石車原停等紅燈，綠燈剛起步就撞上；砂石車駕駛供稱「沒看到老婦在車前才撞上」，肇事原因仍待調查。

65歲張男昨上午10點半左，駕駛砂石車沿鹿和路三段往西直行，行駛到622巷口時停等紅燈，監視器影像顯示，當時鹿和路車流量大，蔡姓婦人沿著外側車道、從斑馬線邊緣走想過馬路，砂石車在紅燈變綠燈後起步直行，與還沒走過道路中段的婦人發生碰撞。

目擊者指出，老婦被撞當下，驚叫了2大聲，疑遭捲入車底，砂石車輪還震動了一下，駕駛仍往前駛，直到後方大貨車按鳴喇叭才停下車；婦人當場明顯死亡，警方到場後，使用快速帷幕圍起現場。

蔡婦家屬指出，婦人身體不錯，每天會在住家附近走走，孫女在對面開豆花店，常到店裡去坐，昨天如往常的行走，卻發生不幸難以接受。

彰化縣警察局統計，今年到12月17日為止，行人車禍事故發生829件、15人死亡、814人受傷；行人路權意識抬頭，不過，近3年行人違規案件持續增加，前年123件、去年150件，今年迄今221件，除了宣導車輛禮讓，也呼籲行人不要違規。

警方分析，行人違規樣態主要有未依號誌穿越馬路、不走斑馬線、闖越雙黃線等，低頭族過馬路邊滑手機或邊接電話，沒注意車前狀況，若因此釀車禍，同樣要負民刑事責任。