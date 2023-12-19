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影／夫妻誤信網路買股欲匯10萬 行員機警報案及時阻詐
汪姓夫妻誤信網路假投資群組，日前帶著10萬元準備到林口某家銀行匯款投資，行員發現其匯款帳戶有異報警。警方到場了解，確認是詐騙伎倆，再以案例向汪姓夫妻解說，成功勸阻汪姓夫妻被騙。
據了解，汪姓夫妻日前被網路一則投資股票廣告吸引，他依連結加入一LINE群組投資，對方以老師帶領操盤、獲利穩賺不賠，吸引翁姓夫妻倆於這個月14日帶著10萬元，來到新北市林口區一家銀行準備匯款投資。
由於匯款金額較多，行員詢問汪姓夫妻匯款用途，汪男回說「是要投資股票」，但因匯款帳戶有異，行員直覺汪男可能遇到詐騙，立即通報警方處理。林口警分局忠孝所警員李建勳、江泓誼獲報趕抵，經詢問翁姓夫妻確認是詐騙集團手法，員警給予案例說明後，汪姓夫妻霎時頓悟不再匯款，成功保住辛苦攢下的積蓄，沒有被騙。
林口警分局呼籲民眾提高警覺，詐騙集團經常利用網路平台，以誇大不實的噱頭來吸引投資者，切勿輕易相信來源不明投資管道，投資務必選擇有政府立案之商家，確保財產安全。
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