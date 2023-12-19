快訊

台積董事長劉德音將於明年退休 推薦「這一人」接任下屆董事長

255萬人自行移除 社交距離App階段性任務完成年底退場

桃園準公幼虐童傳案外案 至少6童受害、不只1師涉案

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／夫妻誤信網路買股欲匯10萬 行員機警報案及時阻詐

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

汪姓夫妻誤信網路假投資群組，日前帶著10萬元準備到林口某家銀行匯款投資，行員發現其匯款帳戶有異報警。警方到場了解，確認是詐騙伎倆，再以案例向汪姓夫妻解說，成功勸阻汪姓夫妻被騙。

據了解，汪姓夫妻日前被網路一則投資股票廣告吸引，他依連結加入一LINE群組投資，對方以老師帶領操盤、獲利穩賺不賠，吸引翁姓夫妻倆於這個月14日帶著10萬元，來到新北市林口區一家銀行準備匯款投資。

由於匯款金額較多，行員詢問汪姓夫妻匯款用途，汪男回說「是要投資股票」，但因匯款帳戶有異，行員直覺汪男可能遇到詐騙，立即通報警方處理。林口警分局忠孝所警員李建勳、江泓誼獲報趕抵，經詢問翁姓夫妻確認是詐騙集團手法，員警給予案例說明後，汪姓夫妻霎時頓悟不再匯款，成功保住辛苦攢下的積蓄，沒有被騙。

林口警分局呼籲民眾提高警覺，詐騙集團經常利用網路平台，以誇大不實的噱頭來吸引投資者，切勿輕易相信來源不明投資管道，投資務必選擇有政府立案之商家，確保財產安全。

汪姓夫妻誤信網路假投資群組欲匯款10萬元投資，警方與銀行行員聯手，成功勸阻。記者曾伯愷／翻攝
汪姓夫妻誤信網路假投資群組欲匯款10萬元投資，警方與銀行行員聯手，成功勸阻。記者曾伯愷／翻攝
汪姓夫妻誤信網路假投資群組欲匯款10萬元投資，警方與銀行行員聯手，成功勸阻。記者曾伯愷／翻攝
汪姓夫妻誤信網路假投資群組欲匯款10萬元投資，警方與銀行行員聯手，成功勸阻。記者曾伯愷／翻攝
汪姓夫妻誤信網路假投資群組欲匯款10萬元投資，警方與銀行行員聯手，成功勸阻。記者曾伯愷／翻攝
汪姓夫妻誤信網路假投資群組欲匯款10萬元投資，警方與銀行行員聯手，成功勸阻。記者曾伯愷／翻攝

詐騙集團 林口

延伸閱讀

遭指黑衣人盯哨記者會 手機拍攝男報案告曾玟學

詐騙集團AI變臉偽裝大陸公安騙億元 32名成員被起訴

郵局行員看到這名字立刻通報 豐原警郵共同阻詐10萬元

老翁領96萬欲投資生基塔位 員警與行員合力阻詐

相關新聞

影／父載兒女上學被貨車撞進醫院 居民：台1線「444K」數字讓人發毛

省道台1線屏東縣枋山加碌村段444公里處北上路段，昨天上午發生大貨車撞上慢車道機車交通事故，林姓機車駕駛和後座一對念國小...

影／雲林一家3口夫妻與1歲女深夜外出命喪國道 家屬難過認屍

國道3號北上246.9K竹山段昨晚發生重大車禍，43歲施姓男子駕車自撞護欄翻覆後，遭後車追撞，施男車上1家3口不幸喪命。...

影／誤闖高雄捷運軌道工程區倒車跑了 警追到肇事車、廠商將求償

高雄捷運輕軌第二階工程尚未成圓通車，工程仍如火如荼趕工中，昨晚卻有1輛轎車在左轉後，直接闖入軌道工程區，損毀草皮和部分設...

影／夫妻誤信網路買股欲匯10萬 行員機警報案及時阻詐

汪姓夫妻誤信網路假投資群組，日前帶著10萬元準備到林口某家銀行匯款投資，行員發現其匯款帳戶有異報警。警方到場了解，確認是...

影／印度船員操作錨鍊右手疑骨折 台中海巡救援送醫縫合

昨天下午4點多，海巡署艦隊分署第三台中海巡隊接獲通報，台中火力發電廠外海約1.8浬處，一艘賴比瑞亞籍貨船上的印度籍船員，...

桃園準公幼虐童傳案外案 至少6童受害、不只1師涉案

桃園市桃園區某幼兒園傳出有老師對4歲男童施暴，今天市議員黃瓊慧再爆有案外案，完整監視器畫面顯示至少有6位小朋友遭老師巴頭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。