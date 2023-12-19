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山友摔傷受困獅額山稜線 南消暗夜入山救出2人

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

山友摔傷受困台南東山獅額山稜線，消防隊員漏夜入山搜救。記者謝進盛／翻攝
山友摔傷受困台南東山獅額山稜線，消防隊員漏夜入山搜救。記者謝進盛／翻攝

1男1女昨上午至台南東山登山，晚間受困山區，其中男子受傷體力不支飢寒交迫，台南市消防局獲報緊急調派10多名消防隊員入山搜救，凌晨在東山獅額山稜線找到人，今清晨順利帶下山，歷經10小時完成神救援。

東原消防分隊是昨晚6點53分獲報接獲通報， 來自彰化68歲鄭男與42歲蔡女昨早相約攀登東山區大尖、二尖、三尖山等山，

由崁頭山孚佑宮旁鎮南宮土地公廟，經獅額山及劍文山溪往劍文山系稜線，鄭男體力不支，不慎摔落約20公尺深山谷，幸樹枝阻擋僅輕微擦傷，受困獅額山稜線。

消防局第一大隊副大隊長陳永昌、東原分隊長陳中和晚間帶領隊員江怡儒、吳幸庭、沈哲弘、 林泰志、 役男王邵宇及義消分隊長陳凱倫、助理幹事張勝發、隊員陳國華、鄭達發及民眾尤智宏、蔡智成等10餘人急上山搭救。

途中多次與2人聯繫，因山路崎嶇夜間視線差人煙罕至，一番波折繞經楠西山區，眾人攀爬繩索，克服山徑險峻登頂，凌晨0時30分，在海拔844公尺的獅額山稜線順利接觸受傷的鄭男及蔡女，入夜山區低溫15度，兩人飢寒交迫，初步檢傷鄭男輕微擦傷意識清楚。

一行人小心翼翼，護送兩人下山，因路徑無法以擔架等救難裝備搬運，沿途輪流護送，險峻山路驚險，多處攀岩拉繩行走，清晨5點終於安全接送下山，後續由救護車搭載，從半夜到清晨，歷經逾10小時，順利完成這趟艱鉅任務。

分隊長陳中和特別呼籲山友，登山應備妥保暖、燈光、食物等，更要團隊團出或2人以上，切勿落單而行，受困待援時，可善用119App 定位求救，多爭取一些救援空間與空間。

山友摔傷受困台南東山獅額山稜線，消防隊員漏夜入山搜救。記者謝進盛／翻攝
山友摔傷受困台南東山獅額山稜線，消防隊員漏夜入山搜救。記者謝進盛／翻攝
山友摔傷受困台南東山獅額山稜線，消防隊員漏夜入山搜救，將受困1男1女護送下山。
山友摔傷受困台南東山獅額山稜線，消防隊員漏夜入山搜救，將受困1男1女護送下山。
消防隊員將摔傷的男子送上救護車。記者謝進盛／翻攝
消防隊員將摔傷的男子送上救護車。記者謝進盛／翻攝

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