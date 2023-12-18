台中3月男嬰疑遭虐裝葉克膜 22歲新手爸涉嫌遭羈押
台中市一名3個月大的男嬰疑遭其22歲的馮姓生父施虐，經男嬰母親發現後，已無生命跡象，經通報救護車送醫，院方緊急裝上葉克膜，目前仍未脫離險境，因馮難對於案發過程的說明不清，警方在11日報請台中地檢署偵辦後，檢方在13日以重傷害罪，有串滅證之虞，向台中地院聲押獲准。
經查，台中市第三警分局在10日晚間接獲消防局轉報，有一名3個月大的男嬰在到院前已無生命跡象，經送往中國醫藥大學急救後，目前仍裝葉克膜救治中，尚未脫離險境。
男嬰的馮姓生父（22歲）從事洗車工作，他向警方解釋，案發時將小孩抱起時，因小孩扭動，不慎擦撞導致小孩眼下位置有瘀青，後來瘀青變深但無其他異狀，直到後來發現嬰兒叫不醒且無心跳後，再由小孩母親通報119處理。
不過警方對於馮男在說明案情時，有諸多不合常理之處，11日即報請台中地檢署指揮偵辦，12日男嬰母親通報，馮有家暴情事，對馮男提告傷害、聲請保護令。
警方在12日時報請檢察官核發拘票，拘提馮男到案，警詢後在13日依重傷害罪移送台中地檢署偵辦，檢方以有串滅證之虞，向台中地院聲押獲准。
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