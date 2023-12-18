只靠一張飯店房卡 警員找到皮夾失主
台南市李姓男子昨天在國立台灣文學館附近拾獲一個咖啡色皮夾後，送到台南市警二分局民權派出所處理。警員陳俊廷檢視皮包內沒有證件，但有一張飯店房卡，請巡邏員警前往飯店查詢，查出失主是日本籍觀光客濱田，成功將皮夾歸還失主。
李姓男子昨天下午5點多走進警二分局民權派出所報案，表示稍早在南門路與友愛街口國立台灣文學館附近拾獲一個咖啡色皮夾，在原地等了約5分鐘，跟附近店家詢問後都無人前來認領，趕緊送往派出所，值班警員陳俊廷除依規定受理。
陳俊廷檢視李姓男子拾獲皮夾的內容物，內有6千多元、還有金融卡、及一張和意路飯店的房卡等物件，他擔心當失主發現皮夾遺失後一定會非常恐慌和焦躁，便利用皮夾內飯店房卡，派遣巡邏警員蔡韋緗、許如瑜至飯店詢問，希望能夠直接發還給遺失人。
飯店服務人員查詢後確實有日籍濱田入住飯店的資料，但當時濱田尚未返回飯店內休息，警員蔡韋緗、許如瑜只能先留下訊息請飯店日文翻譯服務人員告知幫忙聯繫。
後來濱田於下午6點多結束台南旅遊行程返回飯店休息後，飯店服務人員馬上聯繫民權派出所，陳俊廷接獲通知也立即拿著民眾拾獲的皮夾送至和飯店發還給濱田。
濱田說，他跟團來台灣旅遊，下午參觀了台灣文學館走出館外後皮夾放在口袋中，可能是無意間滑落出來掉落至地上，完全渾然不知皮夾已經遺失了，非常感謝台灣警察熱心的幫忙，讓皮夾物歸原主。
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