惡行全錄下…宅配員高舉包裹重摔 女見8千元香水破裂怒控：應開除

屏東長治一名曾姓女子日前訂購一組要價8千元的知名香水，付款後透過某宅配公司送貨，她在貨到當天外出尚未返家，就請王姓送貨員協助將包裹放置機車的車廂內，待她拿取包裹時，發現紙箱潮濕還有香味，查看監視器才發現人員連摔商品數次，造成香水破裂，她事後將包裹原封不動退回，再致電宅配公司要求賠償，對此，該公司已向曾女致歉，承諾將全額賠償。

曾女表示，王姓宅配員於12月13日將她購買的香水送至住家樓下，雙方透過電話聯繫，她請對方將包裹放在一樓停車場內的機車車廂裡，未料電話掛斷後，王男就高舉她的包裹往前丟，任憑商品砸向地面，接著再丟進車廂內，全程惡劣行為都被屋外監視器錄下。

她說，看到監視器畫面後感到十分憤怒，立刻通知香水賣家並將包裹退回，再致電該宅配公司反應，「很離譜！這種惡劣的宅配員應該要開除，如果不是現場有監視器，根本不知他的惡行」，對此，該宅配公司已向曾女致歉，並表示會加強員工教育及全額賠償。

她認為，應有更多消費者遇到此種惡劣的宅配員，提醒消費者要多加注意，收到商品的過程必須全程錄影，才不會讓自身權益受損。