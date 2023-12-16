慶生宴壽星勸架被打到顱內出血 兩嫌殺人未遂送辦

花蓮縣一名田姓男子為潘姓友人慶生，席間幾杯黃湯下肚，與友人口角，雖然被警方帶回保護管束，仍餘怒未消，事後再邀約回到慶生現場，用球棒、徒手攻擊潘姓壽星致顱內出血，警方循線查獲田、鄭兩人涉嫌，依殺人未遂、重傷害罪嫌送辦。

新城警分局副分局長張思親今天說，全案發生在9日晚間，33歲田男受友人邀請，到秀林鄉一處民宅為潘姓男子慶祝32歲生日，田酒後與友人發生口角，潘男上前勸架制止，兩人也起了爭執，現場十分混亂，有人通知警方到場，將喝得爛醉的田男帶回派出所保護管束。

田男後來向警方表明已經酒醒，要回家睡覺，離開派出所後，卻私下找來22歲鄭姓友人，共乘機車返回慶生會場，輪流以球棒揮打、拳打腳踢方式攻擊潘男後逃離現場。潘男被送醫救治，檢查出顱內出血、左手骨折。

新城警分局獲報立即展開調查，但田已逃回台中工作，警方於11、12日陸續查獲田、鄭兩人到案，警詢後，依殺人未遂及重傷害罪，函送花蓮地檢署偵辦。