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慶生宴壽星勸架被打到顱內出血 兩嫌殺人未遂送辦

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

花蓮縣一名田姓男子為潘姓友人慶生，席間幾杯黃湯下肚，與友人口角，雖然被警方帶回保護管束，仍餘怒未消，事後再邀約回到慶生現場，用球棒、徒手攻擊潘姓壽星致顱內出血，警方循線查獲田、鄭兩人涉嫌，依殺人未遂、重傷害罪嫌送辦。

新城警分局副分局長張思親今天說，全案發生在9日晚間，33歲田男受友人邀請，到秀林鄉一處民宅為潘姓男子慶祝32歲生日，田酒後與友人發生口角，潘男上前勸架制止，兩人也起了爭執，現場十分混亂，有人通知警方到場，將喝得爛醉的田男帶回派出所保護管束。

田男後來向警方表明已經酒醒，要回家睡覺，離開派出所後，卻私下找來22歲鄭姓友人，共乘機車返回慶生會場，輪流以球棒揮打、拳打腳踢方式攻擊潘男後逃離現場。潘男被送醫救治，檢查出顱內出血、左手骨折。

新城警分局獲報立即展開調查，但田已逃回台中工作，警方於11、12日陸續查獲田、鄭兩人到案，警詢後，依殺人未遂及重傷害罪，函送花蓮地檢署偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

田姓男子（左）原本被警方帶回保護管束，但餘怒未消，又找來鄭姓友人共乘機車回到慶生會場，涉嫌攻擊潘姓男子。記者王燕華／翻攝
田姓男子（左）原本被警方帶回保護管束，但餘怒未消，又找來鄭姓友人共乘機車回到慶生會場，涉嫌攻擊潘姓男子。記者王燕華／翻攝
田姓男子（左）幾杯黃湯下肚後與友人起口角，現場遭到制止，並由警方帶回保護管束。記者王燕華／翻攝
田姓男子（左）幾杯黃湯下肚後與友人起口角，現場遭到制止，並由警方帶回保護管束。記者王燕華／翻攝

殺人 傷害罪 花蓮

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