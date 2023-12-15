101倒車入庫 左右「牛B」讓他手發抖 網神回這句引萬人按讚

一名周姓網友在臉書社團貼文指，在台北101大樓停車，不知為何方向盤的手一直發抖，只見所附的照片，右車是藍寶堅尼，左車則是賓利，「一牛一B」的車均價值千萬元；有網友驚呼，「若載老婆或小孩絕對不能停，開個門就馬上破產」；有網友則神回「兩台才怕你......怕你沒錢賠」，一句話獲萬人按讚。

周姓網友在臉書社團「路上觀察學院」貼文指，「當我倒車進212車格時，不知為何握方向盤的手一直發抖？」只見周貼文附上的照片，右邊是藍寶堅尼，左邊則是賓利，貼文引發網友堆千則留言熱議。

對於周男倒車左右都是千萬名車怕到發抖的貼文，有網友直指，「他們兩台才怕你......怕你沒錢賠」，一句神回應獲的萬名網友按讚，有網友附和「旁邊兩位車主瑟瑟發抖」，有網友認為「其實不會，都有保險，後續就是保險跟你討債而已」。

有網友笑稱「原本那兩台很怕彼此，直到你停進去」、「確實是左右為難」、「抖爆」、「壓力山大撞到買到」、「怕什麼，先脫產！ 赤腳的不怕穿鞋的啦」、「只剩這車位，我寧願回家也不停」。

有網友表示，「我會選擇別的車位，我膽子小，大不了換地方逛街」，有網友質疑原PO「感覺這是你的車庫」、「感覺左右是你的車」。