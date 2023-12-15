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影／「這是我！」逃逸移工拿假身分躲查緝 差很大遭雄警識破
43歲越南籍潘姓男騎士周二上午10時許，行經高雄巿仁武區水管路時，行車搖晃，一見巡邏警尾隨，心虛閃避；經攔查發現，潘男出示手機內的健保卡照片與本人臉型明顯不符，警質疑潘冒用身分，他卻跳針直說「這就是我啊！」發現警一點也不相信，只好坦言躲了4年是失聯移工，遭解送收容。
警方指出，潘男一開始不願坦承，口氣談話就像台人應答如流，但經警員進一步詢問，他才坦言來台3年多，不過並不願坦承失聯移工身分。
當時，警方詢問潘男有無攜帶居留證件時，潘男出示手機內的健保卡照片，讓員警詫異，因為照片中的人與潘男的臉型明顯不符，疑似冒用他人身分。
「這不是你吧！」警員左看右看手機照片反問他「失聯落跑多久？」員警起疑詢問他的生日等個人資料，潘男卻支吾無法回答，雙方僵持一段時間後，潘男始坦承失聯移工身分。
警方表示，潘男自2019年遭雇主通報失聯，迄今已在外躲藏近4年，失聯期間，潘男以打零工度日，擔心遭警識破逃逸身分，才會以「假證件」企圖混淆警方，警方提醒，外籍人士若冒用他人身分，行使偽（變）照證件，恐將涉及偽造文書刑責，最重將面臨5年徒刑。
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