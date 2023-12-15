影／三重男紅燈右轉沒戴帽罵警白癡 女友加戰局一測酒駕慘了

黃姓男子今天凌晨騎機車載著女友準備回家，兩人沒戴安全帽又紅燈右轉，在新北市三重區新北大道一段與市前街口被警攔下盤查。黃男辱罵警一聲「白癡」遭壓制，陳女上前與警拉扯，兩人通通上銬帶回依法究辦，另交通違規部分則依法開單舉發，兩人併計最高恐罰處10萬8800元罰鍰。

據了解，黃姓男子（26歲）與陳姓女子（27歲）為難女朋友，今天凌晨3時30分左右兩人餐敘結束，黃男騎機車準備載陳女回家。不料，兩人沒戴安全帽，騎經新北市三重區市前街口與新北大道一段口沒停等紅燈直接右轉，剛好被巡邏員警看見趨前攔下盤查。

未料，黃男不理會員警還坐機車上講手機，員警要他配合，他竟藉酒意飆罵員警「白癡」當場被壓制上銬，同行陳姓女友見狀也加入戰局與警爆發拉扯，兩人通通被帶回派出所查辦。經酒測黃男酒測值每公升0.8毫克超標，警詢後黃男依妨害公務、公共危險罪嫌移送法辦；陳女則依妨害公務送辦。

另外，黃男沒戴安全帽、紅燈右轉、駕駛機車使用手機，陳女沒戴安全帽、不禁止酒駕駕駛騎車，各依道路交通管理處罰條例第53條2項、第31條6項、第31-1條2項、第35條1項1款、第35條8項之規定，兩人併計最高恐遭罰處10萬8800元罰鍰，並當場移置保管機車，吊扣駕照1年至2年。

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