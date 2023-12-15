快訊

朱學恒慘了！酒後強吻鍾沛君 再限制出境、出海8個月

MLB／大谷翔平公布愛犬名字！日英文都童趣 球迷呼可愛

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／三重男紅燈右轉沒戴帽罵警白癡 女友加戰局一測酒駕慘了

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

黃姓男子今天凌晨騎機車載著女友準備回家，兩人沒戴安全帽又紅燈右轉，在新北市三重區新北大道一段與市前街口被警攔下盤查。黃男辱罵警一聲「白癡」遭壓制，陳女上前與警拉扯，兩人通通上銬帶回依法究辦，另交通違規部分則依法開單舉發，兩人併計最高恐罰處10萬8800元罰鍰。

據了解，黃姓男子（26歲）與陳姓女子（27歲）為難女朋友，今天凌晨3時30分左右兩人餐敘結束，黃男騎機車準備載陳女回家。不料，兩人沒戴安全帽，騎經新北市三重區市前街口與新北大道一段口沒停等紅燈直接右轉，剛好被巡邏員警看見趨前攔下盤查。

未料，黃男不理會員警還坐機車上講手機，員警要他配合，他竟藉酒意飆罵員警「白癡」當場被壓制上銬，同行陳姓女友見狀也加入戰局與警爆發拉扯，兩人通通被帶回派出所查辦。經酒測黃男酒測值每公升0.8毫克超標，警詢後黃男依妨害公務、公共危險罪嫌移送法辦；陳女則依妨害公務送辦。

另外，黃男沒戴安全帽、紅燈右轉、駕駛機車使用手機，陳女沒戴安全帽、不禁止酒駕駕駛騎車，各依道路交通管理處罰條例第53條2項、第31條6項、第31-1條2項、第35條1項1款、第35條8項之規定，兩人併計最高恐遭罰處10萬8800元罰鍰，並當場移置保管機車，吊扣駕照1年至2年。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

黃姓男子酒駕、違規又飆罵警察，女友也拉扯員警，兩人皆被依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
黃姓男子酒駕、違規又飆罵警察，女友也拉扯員警，兩人皆被依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
黃姓男子酒駕、違規又飆罵警察，女友也拉扯員警，兩人皆被依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
黃姓男子酒駕、違規又飆罵警察，女友也拉扯員警，兩人皆被依法究辦。記者曾伯愷／翻攝

安全帽 妨害公務 酒駕

延伸閱讀

影／19歲高雄男酒駕載友自撞翻到田裡 心虛喊「開車不是我」

太魯閣白楊步道重新開放 行經易落石區仍須戴安全帽

基隆少年找女友失音訊家人急死 桃警調監視器找人公廁尋獲

離奇！約會4年從未性行為 她驗出懷孕發誓無不忠男友信了

相關新聞

小林賢伍遇看房預付訂金詐騙 還原受害經過、警察教他2件事

網路詐騙頻傳，日本攝影師小林賢伍昨深夜透露，他在台灣遇到詐騙事件。他看到臉書社團的某間租屋資訊，對方要求先付3萬6000...

影／「這是我！」逃逸移工拿假身分躲查緝 差很大遭雄警識破

43歲越南籍潘姓男騎士周二上午10時許，行經高雄巿仁武區水管路時，行車搖晃，一見巡邏警尾隨，心虛閃避；經攔查發現，潘男出...

驚！高雄鹽埕區河西路40歲男墜樓 撞天棚冷氣無生命跡象

今天上午8時20分許，有民眾直擊有男子從高雄巿鹽埕區河西路高處墜樓，趕緊協助通報警消救援，但警消到場時，男子看似一動也不...

影／三重男紅燈右轉沒戴帽罵警白癡 女友加戰局一測酒駕慘了

黃姓男子今天凌晨騎機車載著女友準備回家，兩人沒戴安全帽又紅燈右轉，在新北市三重區新北大道一段與市前街口被警攔下盤查。黃男...

影／19歲高雄男酒駕載友自撞翻到田裡 心虛喊「開車不是我」

19歲方姓男子今天凌晨0時20分許，開車搭載21歲王姓友人，行經高雄燕巢區角宿路與高鐵總廠路口時，不慎自撞路邊護欄，車輛...

基隆龍騰大地火警 疏散15人

基隆市安樂區樂利三街大型集合式住宅「龍騰大地」6樓昨天上午起火，消防人員到場時，火場冒出大量濃煙，立即破門搶救，疏散6樓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。