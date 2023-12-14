上完廁所怎外套有紅墨水 一查竟是員警做的
楊姓男子昨天上午在新北市林口警分局忠孝派出所借廁所。未料上完廁所，放在志工值班檯的外套，卻被人灑上紅墨水。楊男詢問值班劉姓員警他一度否認，楊男當場提告毀損，劉員這才坦承犯行，依法送辦，另警分局予以記兩支申誡之行政處分，以示警惕。
據了解，楊姓男子（約40歲）先前因事檢舉新北市林口警分局忠孝派出所劉姓員警（32歲、105年特）態度不好，讓劉員有所芥蒂。
昨天上午6時30分許，楊男前往忠孝所借廁所，並將外套暫時放在志工值班檯。正巧，值班員警就是劉員，趁楊男上廁所之際，偷偷將紅墨水滴至在楊男外套，導致楊民外套沾染紅墨水。
不久，楊男上完廁所準備離開，發現外套有紅墨水，往劉員一看卻見他手沾有紅色墨水痕跡。當場詢問劉員卻矢口否認，楊男一怒提出毀損告訴製作筆錄。劉男自知無法逃避坦承犯案，依毀損罪嫌將劉員送辦。
林口警分局表示，針對劉員不法行事，已依相關規定記予申誡兩支之行政懲處，以示警惕，後續將加強員警教育訓練。
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