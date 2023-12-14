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平溪民間標線工程車起火 3人跳車逃生消防員迅速滅火

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導

新北市消防局今天中午獲報，平溪區靜安路二段正在進行標線工程時，車子突然冒火，車上3名工程人眼見大火燒起來，立即跳車逃生，沒有大礙。消防局派遣深坑、石碇、平溪等分隊共計10車15人前往救援，撲滅火勢。

消防局表示，消防人員到場時，發現現場為民間道路標線工程車全面燃燒，立即布水線滅火，確認車上無人受困。12時36分控制火勢，消防人員繼續進行降溫殘火處理。火勢完全熄滅，現場交由員警處理，現場無人員傷亡，起火原因待調查。

新北市消防局提醒，道路標線工程車上有許多易燃物，比如油漆、稀釋劑等，如起火易蔓延，建議工程車主應定期檢查車輛的電路、油路等，並避免在高溫、陽光直射的地方停放，以減少火災的發生。若發現火災應立即報警，並保持安全距離，等待消防人員到場處理。

平溪民間標線工程車火燒車，3人跳車逃生消防員迅速滅火。記者游明煌／翻攝
平溪民間標線工程車火燒車，3人跳車逃生消防員迅速滅火。記者游明煌／翻攝
平溪民間標線工程車火燒車，3人跳車逃生消防員迅速滅火。記者游明煌／翻攝
平溪民間標線工程車火燒車，3人跳車逃生消防員迅速滅火。記者游明煌／翻攝

平溪 火災

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