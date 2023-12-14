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三芝老翁在斑馬線連續被撞喪命 2機車騎士看監視器才承認

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

1名82歲蔡姓老翁在斑馬線上先後被2輛機車撞上，送醫不治。警方到場時，2輛機車已扶起牽到路旁，2名騎士第一時間卻都否認撞到人。記者林昭彰／翻攝
1名82歲蔡姓老翁在斑馬線上先後被2輛機車撞上，送醫不治。警方到場時，2輛機車已扶起牽到路旁，2名騎士第一時間卻都否認撞到人。記者林昭彰／翻攝
新北市三芝區淺水灣昨晚有1名82歲蔡姓老翁，站在斑馬線上準備過馬路時，連續被2輛機車撞上，當場失去生命徵象，送醫急救仍宣告不治。涉嫌肇事2名騎士第一時間卻都否認有撞到人，後經警方出示監視器才承認，2人都將被追究過失致死罪嫌。

據了解，蔡姓老翁昨晚約8時，在淡水往三芝方向的淡金路與淺水灣街口，靠路旁站在斑馬線上等綠燈準備過馬路，疑因站立位置太靠近車道，剛好有2輛機車跟得很近路過。

老翁先被其中1輛機車撞倒，馬上又被另1輛機車撞上，昏迷倒地不醒，救護車獲報趕抵時，老翁臉部瘀青、下巴有撕裂傷，已經失去生命徵象，連忙送往淡水馬偕醫院急救，晚間9時許宣告死亡。

警方趕抵時，26歲張姓、45歲林姓騎士已將機車扶起牽到路旁，2人都沒有喝酒，第一時間都向員警否認有撞到老翁。警方將2名男子帶回派出所，調閱監視器發現2輛機車確實先後撞到老翁，最後他們才坦承，是張男先撞倒老翁，隨即又被後方的林男再次追撞，警詢後2人將依過失致死罪嫌移送地檢署偵辦。

馬偕醫院 車禍

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