獨／雙北連鎖服飾店潑漆恐嚇案逮5人 嫌犯弄錯對象搞烏龍
新北市三重區三和夜市某服飾店連續遭人潑漆示威，警方成立專案小組報請檢察官指揮偵辦，13日逮捕5名嫌犯，結果發現曹姓主嫌根本搞錯對象，他想要討錢的人其實並非服飾店股東，只是老闆的朋友。警方將朝恐嚇取財、毀損等罪嫌偵辦。
據了解，25歲曹姓男子大約2、3年前涉嫌詐欺案被起訴，花了數十萬元聘請律師打官司，後來他以自己經濟困頓為由，「請求」陳姓友人「贊助」一些錢分擔律師費，但陳男只願出6萬6000元「意思意思」，被曹男嫌少、惱羞成怒拒絕。
曹男誤認為陳姓友人是連鎖服飾店老闆或股東，明明有錢卻不顧江湖道義，於是從上個月26日至本月11日，先後找了4名幫手分別到新北市三重、台北市師大及中山分店，總共潑漆恐嚇5次，甚至在營業時段當著客人面前潑漆，十分囂張，另外還在深夜將服飾店鐵捲門貼滿傳單，拍照上傳臉書社團造謠指控賣假貨。
但其實陳男只是服飾店徐姓老闆的朋友，三重店11日又被潑漆，警方12日再度接獲徐姓老闆報案，即成立專案小組報請新北地檢署來股檢察官林鈺瀅指揮偵辦，13日下午3時至晚上8時之間，陸續至士林、新莊、三重等地，共逮捕曹姓主嫌等5名嫌犯，將朝恐嚇取財、毀損等罪嫌偵辦，漏夜偵訊中。
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