影／屋主返家火光竄天歸不得 疑下雨開多天除濕機惹禍

基隆市信義區東明路77巷一處民宅4樓，今晚約9點半屋主返家時，發現屋內起火，火勢猛烈，立即報警，大批消防人員趕至時已全面燃燒，不時傳出爆裂聲，火舌竄天。因近日基隆連續下雨多日，屋主說，除濕機比較老舊且一直開著，懷疑可能是除濕機起火，晚間10時54分火勢撲滅，無人傷亡。

消防局今晚9時35分獲報，信義區東明路77巷一棟民宅4樓發生大火，立即派遣信二分隊、仁愛分隊、信義分隊、安樂分隊、七堵分隊共計19輛消防車，消防人員40人前往現場搶救。

消防人員表示，信二分隊首先到達現場，回報現場火煙竄出，4樓屋頂已全面燃燒，經初步搜索及詢問屋主表示屋內已無人，目前積極搶救中。

由於現場為窄巷，消防車被卡在巷道中，請民眾緊急移車，消防人布水線灌救，前後陽台一直傳出爆裂聲響，火舌不斷竄出，整間房子燒得通紅。附近緊臨多棟民宅，消防人員設法防止延燒，全巷斷電搶救，一片漆黑，吸引大批民眾圍觀。

據屋主說，他晚間回家時發現大火，連門都打不開，趕緊逃下樓報警，當時屋內沒有人，他懷疑是已經開啟多日的除濕機起火，因為這幾天下雨，一直在除濕，有比較老舊。消防局表示，起火原因還要調查，晚間10時54分火勢撲滅。