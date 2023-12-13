台南正副議長選前密室協商 郭再欽：有提到買房可打折

台南正副議長賄選案，同案被告議員黃麗招、李鎮國夫妻今上午傳前民進黨中執委郭再欽作證，郭再欽說，去年底是聽說李鎮國遭人拿槍恐嚇，懷疑與其88槍擊案有關，牽涉政治操作才到場了解。現場得知李遭人比「7」而非拿槍恐嚇，他並非衝著正副議長選舉到場。

面對檢方或法官多次詢問，郭再欽也說，聽到在場李文俊等人閒聊，不記得到底是誰講的，聽到李鎮國說是黃復興黨部，如果票投民進黨議長邱莉莉，4年後會很難選，希望市長黃偉哲可以出面保證。

郭指代為轉達市長，市長指正副議長選舉是「黨團自主，沒辦法保證」而拒絕，事實上，他也保證不了，但不記得有聽到有要與邱莉莉、林志展見面，印象中沒有。他說，現場有提到下次「會幫忙輔選」，但完全沒有提到具體事項。

席間有人閒聊提到買房子一事，郭說，有提到經他介紹向台邦買房子可打8折，究竟是誰要買並不清楚，就他所知，有人向台邦買房子也打8折。

郭再欽表示，去年12月21日第一次與李鎮國夫妻見面，跟對方沒有對話，但從在場人士對話當中，讓他覺得李鎮國原本就是支持李文俊，從頭到尾就是展現支持李文俊的決心而已。就他理解，李鎮國主要是支持李文俊，附帶支持邱莉莉而已。同年月24日他到處了解選情，才在黃麗招服務處第二次看到李鎮國夫妻。

郭再欽強調，當天是聽說黃麗招說，李鎮國遭人拿槍恐嚇，懷疑與其88槍擊案有關，牽涉政治操作，而非光電問題，他才到場了解到底是誰幹的，懷疑兩案有關是黑道介入，與政治因素有關。當天到黃怡萍住處後，才了解李鎮國是遭人用手比「7」而非拿槍恐嚇，且已報案處理，並非衝著正副議長選舉到場。

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