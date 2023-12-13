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台南半百男疑不堪照顧壓力涉殺中風8旬母 落網崩潰脖子、手腕有傷

聯合報／ 記者李文德／台南即時報導

台南歸仁=，56歲許姓男子因不堪長期照顧壓力，今晨疑似持利器朝著因病在床的70歲母親殺，警方全力追查5小時，在上午11點45分逮捕許嫌，許男身上脖子、手腕疑似有自殘傷痕，目前送往成大醫院救治。圖／民眾提供
台南歸仁=，56歲許姓男子因不堪長期照顧壓力，今晨疑似持利器朝著因病在床的70歲母親殺，警方全力追查5小時，在上午11點45分逮捕許嫌，許男身上脖子、手腕疑似有自殘傷痕，目前送往成大醫院救治。圖／民眾提供

台南歸仁區發生一起人倫悲劇，56歲許姓男子因不堪長期照顧壓力，今晨疑似持利器朝著因病在床的80歲母親刺擊，隨後騎著腳踏車逃離住家。婦人當場無生命跡象，醫護人員緊急將其送往台南市立醫院仍傷重不治。警方全力追查5小時，在上午11點45分逮捕許嫌，許男身上脖子、手腕疑似有自殘傷痕，目前送往成大醫院救治。

據了解，這名婦人年約育有3女1男，與1女1子同住，許男排行老三，無業又負責照顧年邁老母，近來婦人疑似還有失智跡象，增加照護難度，讓許男備感壓力。今早6點左右，許手持生魚片刀朝母親胸口刺殺，隨後騎著腳踏車逃離住家。據傳許嫌行兇後還發簡訊給住在外面的小妹，表示「媽媽不痛了」。

收到簡訊的妹妹深感不妙，連忙打給同住大姐請她連忙下樓查看。想不到剛下樓就聽到房間內傳出哀嚎聲，上前查看發現婦人傷重，立即報警救護，不幸的是老婦送往台南市立醫院前就已無生命跡象，到院後仍不治。

警方調閱周邊監視器尋找許嫌行蹤，追查5小時，在上午11點45分歸仁區成功路二段一處公墓旁，發現許男蹲在墓後。警方表示，目前先將許男送到成大醫院救治，後續帶回警局詢問。

據了解，當下許男意志消沉，脖子、手腕都有自殘跡象，血流如柱，身旁還有一包菸及行兇的生魚片刀。

鄰居指出，婦人曾擔任數屆歸仁鄉代，選民服務用心風評不錯，中風後由兒子照料，開車就醫幾乎他陪同。鄰居還說，平常他們與街坊鄰居互動好，都有好印象，想不到今天發生憾事「都嚇了一跳」。許男胞姊受訪沉痛的表示，媽媽中風長期臥床、行動不便，主要由弟弟照料，但弟弟不喝酒還好，酒後情緒就會比較不穩，可能是照顧媽媽壓力太大，才會發生憾事。

成大醫院 鄰居 台南

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