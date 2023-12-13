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自掏腰包花1200元修贓車 失主報竊兩少年慘了…被法辦

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市兩名少年這個月11日向友人借機車雙載外出，途中騎經新莊區重新堤外道見一輛壞損機車，兩人牽了就走還花錢把車修好，失主翌日晚上發現遭竊報警查辦，鎖定兩少年涉案。今天凌晨警方在三重逮捕兩人依法究辦。另外，兩少年無照駕車、友人借無駕照人騎機車，皆依道交條例開處。

據了解，新北市兩名分別為14、15歲少年，這個月11日深夜向一名葉姓友人（18歲）借騎機車兜風。當天晚上兩人雙載騎經新莊區重新堤外道10k+200處，見一輛機車壞損停在路邊停車格內。

兩名少年瞬起盜心直接把車偷走，翌日（12日）自掏腰包花了1200元把機車牽往機車行維修，準備拿來當代步車使用。12日當晚11時許失主黃男返回重新堤外道原處，準備把機車牽往車行維修，卻發現機車不見了，趕緊報警協處。

新莊警方受理調閱沿路監視器畫面，鎖定兩名少年涉案，於今天凌晨1時48分左右循線在新北市三重區逮捕涉案少年，連同所偷贓車一併帶回偵辦，警詢後依少年事件處理法、竊盜等罪嫌函請少年法庭偵辦。

警方表示，兩名少年無照騎機車，依道路交通管理處罰條例第21條第1項之規定，未領有駕駛執照駕駛機車依法開單舉發，最高可罰處2萬4千元罰鍰，並當場禁止其駕駛。同時，應將違規事實以書面或其他方式通知其法定代理人或監護人。另外，葉姓男子借機車給沒駕照2名少年騎乘，則依道路交通管理處罰條例第23條之規定告發，吊扣其駕駛執照3個月。

新北市兩名少年這個月11日在新莊區重新堤外道偷走一輛壞損機車（圖黃色車殼），被警方逮捕依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市兩名少年這個月11日在新莊區重新堤外道偷走一輛壞損機車（圖黃色車殼），被警方逮捕依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市兩名少年這個月11日在新莊區重新堤外道偷走一輛壞損機車（圖黃色車殼），被警方逮捕依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市兩名少年這個月11日在新莊區重新堤外道偷走一輛壞損機車（圖黃色車殼），被警方逮捕依法究辦。記者曾伯愷／翻攝

駕照 失主

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