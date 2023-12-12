澎湖阿兵哥騎重機對撞計程車 噴飛倒地頭部重創身亡

澎湖縣馬公市今晚7時許發生死亡車禍，20歲蔡姓男子騎乘重機行經縣道204線西文段處，與對向準備左轉的計程車發生車禍，蔡男頭部變形，全身多處骨折，送醫前無生命徵象，急救後不治，肇責由警方釐清中。

據了解，蔡男是在澎湖服役的現役軍人，今晚間7時04分許，騎乘大型重機沿縣道204線西文段往市區行駛。

當時蔡男行經西文段澎湖加油站前時，對向由陳姓男子駕駛的計程車正準備左轉進加油站，蔡男因閃避不及與陳男的計程車發生碰撞，當場噴飛倒地不起。

澎湖縣警局馬公分局、澎湖縣消防局獲報後，派出警消到場，救護人員抵達時，蔡男右後腦變形，右臉撕裂傷，右手及右腳疑似骨折，傷勢嚴重，已無呼吸心跳。

經送醫急救後，稍早已宣告不治，警方對陳男實施酒測，酒測值為0，肇事原因已由馬公分局交通分隊測繪調查中。