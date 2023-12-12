快訊

何潤東車禍700多萬瑪莎拉蒂跑車半毀 晚間親露面這樣說

李千娜挺5月孕肚產檢 突收「1報告」崩潰哭了

彰化里長揪團赴大陸旅遊涉反滲透聲押 法院裁定無保請回

澎湖阿兵哥騎重機對撞計程車 噴飛倒地頭部重創身亡

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

澎湖縣馬公市今晚7時許發生死亡車禍，20歲蔡姓男子騎乘重機行經縣道204線西文段處，與對向準備左轉的計程車發生車禍，蔡男頭部變形，全身多處骨折，送醫前無生命徵象，急救後不治，肇責由警方釐清中。

據了解，蔡男是在澎湖服役的現役軍人，今晚間7時04分許，騎乘大型重機沿縣道204線西文段往市區行駛。

當時蔡男行經西文段澎湖加油站前時，對向由陳姓男子駕駛的計程車正準備左轉進加油站，蔡男因閃避不及與陳男的計程車發生碰撞，當場噴飛倒地不起。

澎湖縣警局馬公分局、澎湖縣消防局獲報後，派出警消到場，救護人員抵達時，蔡男右後腦變形，右臉撕裂傷，右手及右腳疑似骨折，傷勢嚴重，已無呼吸心跳。

經送醫急救後，稍早已宣告不治，警方對陳男實施酒測，酒測值為0，肇事原因已由馬公分局交通分隊測繪調查中。

蔡姓男子騎乘重機撞上計程車，急救後宣告不治。記者張議晨／翻攝
蔡姓男子騎乘重機撞上計程車，急救後宣告不治。記者張議晨／翻攝
蔡姓男子騎乘重機撞上計程車，急救後宣告不治。記者張議晨／翻攝
蔡姓男子騎乘重機撞上計程車，急救後宣告不治。記者張議晨／翻攝

澎湖縣 馬公 計程車

延伸閱讀

UBA／愛哭澎湖女孩佛光追夢 背號藏洋蔥

計程車司機不滿「記點制」明上凱道抗議 交管圖看這裡

澎湖離島婦人中風 後送高雄長庚醫院救治

港工程師兼職計程車司機 連駕18小時自撞亡

相關新聞

獨／台中14歲少女墜樓亡 外出一趟卻天人永隔…單親母聞噩耗淚崩

台中市一名讀國中14歲少女，今天下午被大樓保全發現倒臥在大樓車道附近，已明顯死亡，警方到場調查，少女疑從頂樓處墜樓，當時...

聯結車疑視線死角過彎擦撞 小客車慘「翹屁股」被卡死

桃園市八德區一名29歲鍾姓男子，今上午開著大貨車行經長興路與新生路99巷口，右轉時不慎與一名35歲陳姓男子駕駛的小客車發...

影／女子無聊引燃旅館房門…無視他人生命安全 嘉義地院裁定羈押

一對情侶日前到嘉義市汽車旅館投宿，其中20歲的王女僅因無聊，竟涉嫌放火燒門板，又持滅火器噴灑，一時警鈴大作，旅館工作人員...

澎湖阿兵哥騎重機對撞計程車 噴飛倒地頭部重創身亡

澎湖縣馬公市今晚7時許發生死亡車禍，20歲蔡姓男子騎乘重機行經縣道204線西文段處，與對向準備左轉的計程車發生車禍，蔡男...

影／左轉燈亮騎士不走又嗆聲 迎親車隊毆騎士互控傷害

阮姓男子騎機車未依號誌燈左轉，占用轉彎車道被後方迎親隊伍按聲喇叭。阮男不爽回頭嗆聲與對方3人互毆，阮男報警，但迎親車隊早...

40天來第2件 彰化東外環水鹿被路殺…當場死亡

彰化再發生水鹿遭路殺案件，林姓男子今天傍晚駕駛廂型車行經彰化市東外環（台74甲）南下日月山景路口時，撞上突然從安全島竄出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。