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獨／台中14歲少女墜樓亡 外出一趟卻天人永隔…單親母聞噩耗淚崩

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市一名讀國中14歲少女，今天下午被大樓保全發現倒臥在大樓車道附近，已明顯死亡，警方到場調查，少女疑從頂樓處墜樓，當時少女母親不在家，後來才被警方通知到場；少女房間內留有手寫書信，僅提及金錢、手機擺放位置，少女母親得知消息後，情緒崩潰，警方明天將報請檢察官相驗，釐清死因。

台中市消防局在今天下午5時許獲報，有一名14歲少女疑從西屯區漢口路某大樓墜落，倒臥在大樓車道，救護人員到場確認，少女已明顯死亡，沒有送醫，轄區警方派遣鑑識人員到場採證、調閱監視器，釐清案發經過，在少女房內發現手寫書信，有提及手機、現金擺放位置。

據查，少女是單親家庭，由44歲母親撫養，案發時母親恰巧外出，未料發生憾事。全案明天報請台中地檢署檢察官，釐清案發經過與死因。

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台中市14歲少女在今天下午被大樓保全發現陳屍在大樓車道，已明顯死亡，警方到場採證。圖／讀者提供
台中市14歲少女在今天下午被大樓保全發現陳屍在大樓車道，已明顯死亡，警方到場採證。圖／讀者提供
台中市14歲少女在今天下午被大樓保全發現陳屍在大樓車道，已明顯死亡，警方到場採證。圖／讀者提供
台中市14歲少女在今天下午被大樓保全發現陳屍在大樓車道，已明顯死亡，警方到場採證。圖／讀者提供

台中市 車道 檢察官

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