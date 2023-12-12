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雪隧死亡追撞…客車直衝車頭全毀 貨車司機狂揮手影像曝光

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影／國5雪隧死亡追撞…客車直衝車頭全毀 貨車司機狂揮手影像曝光

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

國5雪隧北上21.8公里今天發生追撞故障車死亡車禍，從曝光影像發現，小貨車駕駛在雪隧發現車子故障，把車停內側車道開警示燈，隨即下車到路邊打電話報案通知拖吊；過程中，他發現白色自小客車未減速，「猛揮手」要駕駛走外側車道，但來不及阻止，駕駛就撞車死亡。警方訊後依過失致死罪，把貨車駕駛函送台北地檢署。

這起車禍發生於今天清晨4點左右，自小客車車頭全毀，47歲葉姓駕駛受困送醫不治，因身上血液流光，醫院抽不到血可以測酒駕。

從後來的監視影像畫面發現，小貨車發生故障停車直到自小客車撞上的時間約11分鐘，41歲小貨車江姓駕駛並沒有在故障車後方，擺放三角錐等故障標誌，而是開啟車輛警示燈，接著就下車站在路邊打電話約數分鐘，留意提醒後面開來的車輛閃避，不要撞上。

影像中，原本後方開來幾輛車子都有避開，直到葉姓駕駛的白色自小客車接近時，江男發現白車並無減速跡象，於是整個人偏向車道向白車「猛揮手」示意，白車駕駛疑似未注意前方狀況，幾乎沒踩煞車就撞上，車頭全撞爛，人受困車內失去心跳呼吸。

車禍發生當下，小貨車駕駛沒有前去關心發生撞車的白車，疑似擔心再有後車追撞，恐釀更大傷害，於是整個人站在內側車道提醒並阻車改走外側車道。

警方初步調查，貨車江姓駕駛的酒測值零，死亡自小客車葉姓駕駛送醫時抽不到血檢測酒駕，這部分尚待相驗及法醫釐清。警方提醒，行車應保持安全距離，切勿疲勞駕駛，駕駛、前後座乘客應繫妥安全帶，避免發生車禍悲劇。

故障小貨車駕駛站在路邊「狂揮手」，仍來不及阻止後車，發生白車追撞駕駛死亡。圖／警方提供
故障小貨車駕駛站在路邊「狂揮手」，仍來不及阻止後車，發生白車追撞駕駛死亡。圖／警方提供
國5雪隧的故障小貨車駕駛站在路邊「狂揮手」影像曝光，他來不及阻止後車，發生白車追撞駕駛死亡。由於未即時在故障車後放故障標誌，貨車駕駛被依過失致死罪送辦。圖／警方提供
國5雪隧的故障小貨車駕駛站在路邊「狂揮手」影像曝光，他來不及阻止後車，發生白車追撞駕駛死亡。由於未即時在故障車後放故障標誌，貨車駕駛被依過失致死罪送辦。圖／警方提供
國5雪隧發生死亡車禍，白色自小客車追撞前方故障車，駕駛受困車內送醫不治。圖／消防局提供
國5雪隧發生死亡車禍，白色自小客車追撞前方故障車，駕駛受困車內送醫不治。圖／消防局提供
國5雪隧發生死亡車禍，白色自小客車追撞前方故障車，整輛車幾乎全毀撞成廢鐵。圖／消防局提供
國5雪隧發生死亡車禍，白色自小客車追撞前方故障車，整輛車幾乎全毀撞成廢鐵。圖／消防局提供

車道 車禍 雪隧

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