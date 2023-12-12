感冒發燒頭暈目眩還是要上班 新北男駕車撞路樹滿臉血

新北市43歲朱姓男子今天上午10時許駕駛廂型車欲至北市上班，行經新店區環河路時疑因感冒發燒身體不適，車輛失控直接衝撞路中分隔島路樹，導致廂型車車頭嚴重凹陷。救護人員獲報到場，發現朱男臉部擦挫傷，所幸經送往新店慈濟醫院急救後已無大礙。朱男經酒測後並未喝酒，確切肇事原因仍待警方調查。

據了解，新店警方今天上午10時許接獲報案，在新店區環河路有車禍事故。警方到場調查發現，肇事的朱男當時開著廂型車要到北市上班，行經中安橋下橋處往北市方向內側車道時，因感冒發燒造成頭暈目眩，不慎衝撞分隔島上路樹，車輛也占據了內側車道。

警方到場後協助交管，由救護車將朱男送醫，警方現場則進行採證測繪，並將調閱監視器以釐清確切肇事原因。