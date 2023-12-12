影／何潤東開瑪莎拉蒂金門出車禍 愛車受損 肇事駕駛慘了

知名藝人何潤東今天上午傳出駕駛瑪莎拉蒂跑車，遭後車追撞，百萬名車受損嚴重，據悉車子將運回台灣維修。記者蔡家蓁／攝影

知名藝人何潤東最近在金門拍攝首部華語影集《不如海邊吹吹風》，結果今天上午傳出何潤東駕駛瑪莎拉蒂跑車行經金門縣金湖鎮公園路、太湖路口，結果在等待右轉時，不慎遭後車追撞，造成車上副導演送醫觀察，何潤東與經紀人未受傷，目前車禍原因正由警方釐清中。

據了解，今天上午10點40分左右何潤東駕駛市價約800萬元的瑪莎拉蒂跑車要趕赴夏興拍片，行經金湖鎮公園路、太湖路口，在停等右轉時後方吳姓駕駛開車高速追撞，何的愛車車尾被撞爛、車頭半毀，卡在山坡上，另一輛休旅車則是車頭撞凹，擋風玻璃破裂，兩輛車子毀損嚴重，何潤東與坐在副駕駛座的經紀人都嚇了一大跳。

據劇組人員透露，《不如海邊吹吹風》在10月27日開拍，目前拍攝進度已經完成一半，為了方便移動，何潤東特別將愛車運過來，車子在上周五才在金門大橋上爆胎，送去換胎，昨晚才剛拿到車子，當時劇組也趕緊去廟裡拜拜，沒想到一早上路又出事。

對此，據相關人員轉述，何潤東只低調表示，「人沒事就好」，接著又趕往夏興繼續拍戲。目前送醫的女性副導演，脖子受傷、牙齒斷1顆還有腦震盪，目前還在醫院觀察中。

據了解，因為金門沒有車廠會修理，目前車子已經運往水頭碼頭，將送到台灣修理，工作人員透露，修車費最少要200至300萬元，如果檢修時引擎有受損，可能就直接報廢。