捷運信義線東延段1工人高處墜命危 勞動局：違工安令部分停工開罰

台北捷運信義線東延段工地今上午發生工安意外，工人林姓男子從地下1樓墜落至地下3樓，失去生命跡象，消防隊將他吊掛救起送醫。記者李奕昕／翻攝

台北捷運信義線東延段今天上午9點多發生工安意外，一名28歲的林姓鋼筋工人從地下1樓墜落至地下3樓，救出時已失去生命跡象，已送醫急救。北市勞動局勞動檢查處今天也立即前往勞檢，稽查現場工地違反營造安全衛生設施標準第21條第2款及職業安全衛生法第26條，將處3至30萬元罰鍰。先令現場穿堂層部分停工。

北市勞檢處主秘康水順表示，這名工程行的林姓工人84年次，今天從事穿堂層版的鋼筋綁紮作業時，行走於開口處設置的型鋼及護蓋，與木板一起墜落至月台層，落距高度約11公尺，墜落後昏迷，通報消防局救出後，緊急送北醫急救中。

北市勞檢處表示，勞檢人員現場稽查也發現，工地違反營造安全衛生設施標準第21條第2款暨職業安全衛生法第26條，開口處設置的護蓋未以有效方法防止滑溜、掉落、掀出或移動，將處3～30萬元罰鍰，並先令現場穿堂層部分停工。