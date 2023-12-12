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通緝犯揮鐵鎚砸破街友頭 公園口角衝突濺血警速逮送辦
無業四處遊蕩的46歲余姓男子，5日在板橋區板信公園無故辱罵65歲蔡姓男子，雙方因而發生口角，不料余男竟持鐵鎚朝蔡男頭部猛砸，導致蔡男頭部多處受傷。板橋警方獲報到場立即將余男制伏，並通報救護車將蔡男送醫。警方調查發現余男前一天才因傷害罪嫌遭新北檢通緝，詢後將余男依傷害罪嫌移送新北檢。
據了解，行兇的余男與被打的蔡男居無定所，平時都在板橋區板信公園遊蕩，余男因無法控制情緒常常暴怒，與蔡男多次發生爭吵。5日上午9時許2人在公園遇見，余男再度朝蔡男辱罵，雙方因而發生口角。不料余男竟持鐵鎚朝蔡男頭部猛砸，蔡男猝不及防頭部遭攻擊受傷。
蔡男立即致電報警，板橋警方獲報趕抵現場，立即將行兇的余男壓制逮捕，並通報救護車將蔡男送醫，所幸蔡男僅頭部撕裂傷4公分，意識清楚無生命危險。警方將余男帶回警局偵詢時，發現余男前一天才因傷害罪未到案遭新北地檢署通緝，沒想到時隔一天又再度攻擊他人。警方詢後將余男依傷害罪嫌移送法辦。
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