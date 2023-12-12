國5北上小客車撞故障小貨車釀1死 雪隧凌晨一度封閉

白色小客車高速撞上停在內側車道的故障小貨車，車頭撞爛，家住台北市47歲葉姓駕駛頭部重創，送醫不治。由於小客車橫在路中占據內外車道，造成雪隧一度全線封閉。 圖／國九隊提供

國道5號北上21.8公里今天凌晨約4點，發生小貨車與小客車前後追撞車禍，白色小客車高速撞上停在內側車道的故障小貨車，車頭撞爛，家住台北市47歲葉姓駕駛頭部重創，送醫不治。由於小客車橫在路中占據內外車道，造成雪隧一度全線封閉。

國九隊表示，葉姓男子駕駛營業小客車，於3時57分行經國道5號北向21.8公里時，不明原因撞擊停在內側車道的故障小貨車(41歲，江男駕駛的自用小貨車)，兩車前後撞擊，後面的小客受損嚴重。

宜蘭縣消防局於凌晨4點零2分獲報，國5北上21.8公里的坪林段發生小貨車及白色福斯轎車車禍，白車車頭全毀，有一名男子受困車內。