國道一號林口路段火燒車 2人驚險下車逃命

國道一號南向林口A出口匝道前方，昨晚發生火燒車事故，消防隊獲報趕抵滅火。記者林昭彰／翻攝 國道一號南向40公里林口路段昨晚發生火燒車事故，1輛轎車剛過泰山爬坡道即出現異狀，36歲高姓女駕駛立刻將車停靠在林口交流道之前外側路肩，引擎室隨後起火燃燒，消防隊獲報趕抵滅火，無人受傷。

南向從36.2公里泰山至41.8公里林口路段，是國道一號全線最長的爬坡道，距離約5.6公里，經常發生火燒車，原因無非是車輛老舊或疏於保養等因素，造成機件不堪負荷長距離陡坡爬升。

高姓女子昨晚駕駛轎車行經，大約9時37分發現異常傳出焦味、冒煙，馬上停靠路邊，車內2人下車躲避並向119求助，沒多久車頭就開始起火燃燒，消防車、國道警方巡邏車、緩撞車先後趕抵，占用林口A出口匝道2線車道處理事故，火勢撲滅後約於晚間10時24分排除路況，全線恢復通車。