快訊

南市議員秘書昨晚騎車出門未返家 今晨月津港發現遺體

中共重金圖誘我飛行員叛逃 國防部：已機先管控降低損害

嘻哈女王JESSI宣布空降台中跨年！ 三字經國罵準備好了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國道一號林口路段火燒車 2人驚險下車逃命

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

國道一號南向林口A出口匝道前方，昨晚發生火燒車事故，消防隊獲報趕抵滅火。記者林昭彰／翻攝
國道一號南向林口A出口匝道前方，昨晚發生火燒車事故，消防隊獲報趕抵滅火。記者林昭彰／翻攝
國道一號南向40公里林口路段昨晚發生火燒車事故，1輛轎車剛過泰山爬坡道即出現異狀，36歲高姓女駕駛立刻將車停靠在林口交流道之前外側路肩，引擎室隨後起火燃燒，消防隊獲報趕抵滅火，無人受傷。

南向從36.2公里泰山至41.8公里林口路段，是國道一號全線最長的爬坡道，距離約5.6公里，經常發生火燒車，原因無非是車輛老舊或疏於保養等因素，造成機件不堪負荷長距離陡坡爬升。

高姓女子昨晚駕駛轎車行經，大約9時37分發現異常傳出焦味、冒煙，馬上停靠路邊，車內2人下車躲避並向119求助，沒多久車頭就開始起火燃燒，消防車、國道警方巡邏車、緩撞車先後趕抵，占用林口A出口匝道2線車道處理事故，火勢撲滅後約於晚間10時24分排除路況，全線恢復通車。

國道警方提醒，車輛無論大小、新舊，均應按時保養維修，行經長距離爬坡道、下坡道、隧道等容易造成機件發熱路段，要隨時留意車輛狀況，若出現異常焦味、冒煙的危急情況，趕緊停靠路肩或避車彎，人員下車退避到相對安全處，不可背對來車方向，趕緊報案求援。

國道一號南向林口A出口匝道前方，昨晚發生火燒車事故，消防隊獲報趕抵滅火。記者林昭彰／翻攝
國道一號南向林口A出口匝道前方，昨晚發生火燒車事故，消防隊獲報趕抵滅火。記者林昭彰／翻攝
國道一號南向林口A出口匝道前方，昨晚發生火燒車事故，消防隊獲報趕抵滅火。記者林昭彰／翻攝
國道一號南向林口A出口匝道前方，昨晚發生火燒車事故，消防隊獲報趕抵滅火。記者林昭彰／翻攝
國道一號南向林口A出口匝道前方，昨晚發生火燒車事故，消防隊獲報趕抵滅火。記者林昭彰／翻攝
國道一號南向林口A出口匝道前方，昨晚發生火燒車事故，消防隊獲報趕抵滅火。記者林昭彰／翻攝

國道 林口 火燒車

延伸閱讀

國道一號彰化段 今晨火燒車事故 二車追撞一人受傷送醫

小黃突成火球！北市敦化北路火燒車意外 運將急跳車驚逃

國3驚傳火燒車意外！聯結車突起火燃燒 車流一度回堵1公里

台南市安平區免費停車場火燒車 2車全毀2車半毀

相關新聞

壽山獼猴超派！疑下山搶食物 中山大學生遭抓傷急送醫

高雄壽山今天上午9時23分傳出台灣獼猴傷人，19歲中山大學學生剛買完早餐，走出戶外就遭獼猴搶食，爭奪中疑遭獼猴抓傷，嚇得...

不爽簽1200元罰單…北市男騎車未禮讓行人 錄影PO網反遭打臉

沈姓男子昨天晚上騎車行經大安區延吉街口，卻沒禮讓行人，巡邏員警正好警過，鳴笛示警攔下，沈男辯稱自己沒違規，不只拒絕簽收1...

7旬南市議員秘書昨晚騎車出門未返家 今晨月津港發現遺體

台南市議員沈家鳳的秘書蘇科全，今清晨被人發現人車跌落鹽水月津港內已無呼吸心跳，據知，蘇是昨晚騎機車出門後就未返家，初步懷...

國道一號林口路段火燒車 2人驚險下車逃命

國道一號南向40公里林口路段昨晚發生火燒車事故，1輛轎車剛過泰山爬坡道即出現異狀，36歲高姓女駕駛立刻將車停靠在林口交流...

南警逮兌幣機大盜 以電子干擾器鎖定無人商店連犯20起

台南市六甲區陳姓毒蟲1年來涉嫌以電子干擾器鎖定無人自助洗衣店等，讓兌幣機快速吐出硬幣，警方鎖定偵辦前天凌晨逮捕陳嫌，1年...

氣炸！暗夜消防假警報變疏散實境演練 苗栗尚順飯店百人睡不著

苗栗縣頭份市知名的尚順飯店，今天凌晨因消防警報廣播系統故障，上百投宿旅客半夜被尖銳的警報聲響嚇醒，紛紛逃往樓下，就連消防...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。