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國道一號林口路段火燒車 2人驚險下車逃命
國道一號南向40公里林口路段昨晚發生火燒車事故，1輛轎車剛過泰山爬坡道即出現異狀，36歲高姓女駕駛立刻將車停靠在林口交流道之前外側路肩，引擎室隨後起火燃燒，消防隊獲報趕抵滅火，無人受傷。
南向從36.2公里泰山至41.8公里林口路段，是國道一號全線最長的爬坡道，距離約5.6公里，經常發生火燒車，原因無非是車輛老舊或疏於保養等因素，造成機件不堪負荷長距離陡坡爬升。
高姓女子昨晚駕駛轎車行經，大約9時37分發現異常傳出焦味、冒煙，馬上停靠路邊，車內2人下車躲避並向119求助，沒多久車頭就開始起火燃燒，消防車、國道警方巡邏車、緩撞車先後趕抵，占用林口A出口匝道2線車道處理事故，火勢撲滅後約於晚間10時24分排除路況，全線恢復通車。
國道警方提醒，車輛無論大小、新舊，均應按時保養維修，行經長距離爬坡道、下坡道、隧道等容易造成機件發熱路段，要隨時留意車輛狀況，若出現異常焦味、冒煙的危急情況，趕緊停靠路肩或避車彎，人員下車退避到相對安全處，不可背對來車方向，趕緊報案求援。
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