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台中西屯大樓今晨傳巨響 熟女墜樓送醫不治警查死因

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市西屯區一棟大樓今天上午傳出巨響，大樓保全在一樓發現一名女子倒臥在路面，嚇得趕緊通知救護車到場，救護人員抵達時，發現女子頭部有創傷、身體骨折，經送往醫院急救後，仍宣告不治，警方初步調查，女子年約51歲，獨居在該處，詳細的案發原因、死因，今將報請檢察官相驗釐清。

經查，今天上午8時許，西屯區一棟大樓保全聽到一聲巨響，保全察看後發現是一名女子倒臥在路面，疑為墜樓案件，趕緊通知救護車到場，女子當時已經無生命跡象，頭部有創傷、全身有多處骨折，救護人員將女子送往林新醫院急救，仍宣告不治。

警方調查，女子是該棟大樓住戶，獨居於該處，疑由該大樓的11樓頂樓墜樓，墜樓處無外力破壞、打鬥痕跡，目前已聯絡家屬，配合檢察官相驗，釐清死因，家屬透露，女子有身心狀況，將配合檢警調查。

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台中市西屯區一棟大樓在今早傳巨響，一名女子倒臥路面，送醫不治，警方將報請檢察官相驗，釐清死因。圖／讀者提供
台中市西屯區一棟大樓在今早傳巨響，一名女子倒臥路面，送醫不治，警方將報請檢察官相驗，釐清死因。圖／讀者提供

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