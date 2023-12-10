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男子走在街上突然氣喘發作 巡邏警員發現協助即時就醫

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市50歲蔡姓男子，昨天清晨7點多徒步行經民權路與永福路口時突然氣喘發作，因身上未帶氣喘藥物，造成呼吸困難、四肢無力，以致跌坐在路口騎樓地上，巡邏警員發現蔡男身體不適，立即通知救護車到場協助送醫，讓蔡可以在第一時間到醫院治療，蔡在治療後無大礙。

台南市警二分局民權派出所警員陳科志、陳俊安於昨天早上7時許，執行巡邏勤務時在民權路與永福路口發現一名50歲蔡姓男子臉色慘白的倒臥在騎樓地，員警發現主動上前關心，蔡表示他突然感覺無法順利呼吸，疑似氣喘發作，身上也沒有帶氣喘藥物，四肢發麻全身無力，無法動彈。

警員見狀立即通知119救護人員到場救護，並給予支氣管擴張劑協助就醫。同時也引導蔡維持緩慢而放鬆的呼吸方式等待救援，救護人員也迅速到場緊急將蔡送往醫院救治，所幸蔡在治療後已無大礙，並對警方即時協助十分感激。

警方表示，民眾平時應多留意自身身體狀況，隨時自我檢查，避免意外狀況發生，若身體有異常請儘速就醫，遇緊急狀況可撥打119或110報案專線請警消人員到場協助。

台南市警二分局民權派出所警員陳俊安(左)、陳科志(右)， 熱心協助氣喘發作蔡姓男子就醫。記者黃宣翰／翻攝
台南市警二分局民權派出所警員陳俊安(左)、陳科志(右)， 熱心協助氣喘發作蔡姓男子就醫。記者黃宣翰／翻攝
台南市50歲蔡姓男子，行經民權路與永福路口時突然氣喘發作，巡邏警員發現蔡身體不適，立即通知救護人員到場協助送醫。記者黃宣翰／翻攝
台南市50歲蔡姓男子，行經民權路與永福路口時突然氣喘發作，巡邏警員發現蔡身體不適，立即通知救護人員到場協助送醫。記者黃宣翰／翻攝

氣喘 台南 支氣管

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