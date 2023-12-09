抖音「男模」搭訕 約見得付3萬否則斷手腳 女嚇壞險匯款

黃女看抖音被男模搭訕，兩人加LINE聊了10天，這月5日男模提議見面黃女心動答應，隨後自稱男模公司經理的男子來訊恐嚇，見面得付3萬保證金，否則要斷掉黃女手腳，黃女沒錢殺價降到1萬5，旋即到超商準備購買1萬5點數支付，蘆洲警方巡邏經過發現異樣，趨前了解成功勸阻。

據了解，黃姓女子（37歲）上個月26日滑手機看網路社群抖音，不久，一名長相帥氣的男子私訊搭訕，黃女與他互加LINE好友後聊天談心10天。男模每天早晚噓寒問暖，讓黃女覺得呵護備至，這個月5日男模提議要不約出來見面，黃女沒有多想直接答應。

不料，兩人還沒約妥時間地點男模便斷了訊息，隨後一名自稱是男模公司經理的男子來訊表示，他們是公關公司，她所認識的男模其實就是男公關，兩人若是要見面得先支付3萬元保證金才行，黃女一聽當場說「我沒錢支付」。

沒想到對方竟撂狠話，我們這邊有幫派背景，如果不付錢就會斷妳手腳，接著就傳了多張斷人手腳照片，黃女嚇到與對方商議從3萬降付至1萬5，並以超商購買遊戲點數方式支付

當天晚上約莫7時許，黃女來到新北市蘆洲區中央路一家便利商店提領1萬5千元現金，旋即以1000元匯購APPLE STORE遊戲點數拍照傳給對方確認無誤。

正準備續匯購1萬4000元遊戲點數時，蘆洲分局蘆洲所所長蔣延紹、警員鄭明珠巡邏經過發現異樣趨前詢問了解，確認這是詐騙伎倆，以實際案例成功勸阻黃女續匯餘款買遊戲點數。

蘆洲警方表示，警方為防制詐欺車手提領、民眾異常操作ATM，規劃多層次巡邏、守望勤務，針對轄區銀行、超商等設有ATM提款機地點進行巡簽，由派出所員警、單位主管、分區督導人員不定時、不定點簽巡，防制詐欺犯罪發生。

呼籲「一聽二掛三查證」多一分小心、少一分被害，反詐騙大家一起來，撥打165反詐騙專線或是110報警電話求證，也可以透過警政署165全民防騙網進行通報或是查看高風險賣場、闢謠專區。

這月5日男模提議見面黃女心動答應，隨後自稱男模公司經理的男子來訊恐嚇，見面得付3萬保證金否則要斷掉黃女手腳，黃女沒錢殺價1萬5，旋即到超商準備購買1萬5000元點數支付。蘆洲警方巡邏發現趨前成功勸阻。

據了解，黃姓女子（37歲）上個月26日滑手機看網路社群抖音，不久，一名長相帥氣的男子私訊搭訕，黃女與他互加LINE好友後，互動聊心10天。男模每天噓寒問暖，讓黃女覺得呵護備至。這個月5日男模提議要不約出來見面，黃女沒有多想直接答應。

不料，兩人還沒約妥時間地點男模便斷了訊息，隨後一名自稱是男模公司經理的男子來訊表示，他們是公關公司，她所認識的男模其實就是男公關，兩人若是要見面得先支付3萬元保證金才行，黃女一聽當場說，「我沒錢支付」。

沒想到對方竟撂狠話說，他們這邊有幫派背景，如果不付錢就會「斷妳手腳、殺妳全家」，接著就傳了多張斷人手腳照片，黃女嚇到與對方商議從3萬降付至1萬5，並以超商購買遊戲點數方式支付

當天晚上約莫7時許，黃女來到新北市蘆洲區中央路一家便利商店提領1萬5千元現金，旋即以1000元匯購APPLE STORE遊戲點數拍照傳給對方確認無誤。正準備續買1萬4000元遊戲點數時，蘆洲分局蘆洲所所長蔣延紹、警員鄭明珠巡邏經過發現異樣趨前詢問了解，確認這是詐騙伎倆，以實際案例成功勸阻黃女續匯餘款買遊戲點數。