戲弄小黑狗致死獼猴脫逃1年現蹤東石大橋 人猴大戰再度上演

嘉義縣沿海東石鄉去年年底有隻疑遭棄養公獼猴，抓住小黑狗戲弄，狗高掛樹上慘死，引發關注，縣府畜產保育科委託民間用誘捕籠捕捉，脫逃1年，至今仍未捕獲，生態觀察家暨攝影師蘇家弘昨天下午發現猴子站在東石大橋往嘉義方向欄桿上，保育科獲報展開圍捕，人猴大戰再度上演。

蘇家弘說，昨天下午到布袋鎮觀察拍攝黑面琵鷺及冠鷿鷈，回程途中在東石大橋往嘉義方向欄桿上，發現這隻猴子拍照，猴子不怕人，雙眼盯著他看，猴子精神不錯，猴子棲地在山區，沿海少見，疑遭人棄養，戲弄小黑狗致死的獼猴，脫逃期間疑有人餵食。

保育科證實這隻就是戲弄小黑狗致死公獼猴，去年年底出現在東石鄉，抓住小黑狗戲弄，狗高掛樹上慘死，家畜所救狗失敗，解剖小黑狗屍體，推測死後掛樹上，獼猴想拉下扯斷脊椎，小狗胃部空的，研判餓死約2天。

農委會去年10月依動物保護法，將台灣獼猴公告為「指定禁止飼養或輸入之動物」，民眾如合法飼養獼猴，應在3月31日前向所在地縣市主管機關登記備查，其他民眾飼養台灣獼猴，去年11月30日前送交所在地縣市主管機關不受罰。逾期未辦理，可依動物保護法處5萬至25萬元，並沒入禁養動物。

保育科說，去年禁養猴令公告至今，只有東石鄉有戶人家登記，經查，抓小黑狗的並非這隻猴子，東石鄉位在沿海，不適合猴子棲息的山林，抓小黑狗獼猴研判遭人棄養，有人餵食才能存活。