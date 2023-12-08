影／嚇歪！高雄女獲知涉犯重大刑案 一步步陷話術險付46萬

高雄仁武56歲李姓女子日前接獲自稱「戶政事務所課長」來電，告知她有人指名申辦她的戶籍謄本，已協助報案，在此同時，自稱警察的人打來，稱李女涉犯刑案，須提供銀行存摺、金融卡採指紋面交，李女情急下依指示照作，還領出46萬，但因一絲懷疑報案，及時逃離這場騙局。

仁武分局指出，本周二上午9時許，李女接獲兩通詐團電話，一人自稱戶政人員製造謎團，讓她陷入疑惑，緊接著，有打來另一通電話，假冒警察的人指稱她疑似犯罪，涉嫌擄人勒贖，而要求進一步採證指紋的方式，竟然是提供所有「銀行存摺」及「金融卡」。

當下，李女陷入徬徨無助，就怕詐團恐嚇她不照做會被關上45天，下意識地一一按指示進行，將存款所有錢46萬領出後，但「怎有感覺怪怪的」李女打了電話，直接向附近澄觀派出所請求幫助。