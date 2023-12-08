為家計賣命…高雄貨車司機開到台南 發病昏迷前撥出求救電話

高雄市43歲朱姓大貨車司機昨晚疑因突然頭暈，車停路邊失去意識前打電話向高雄同事求救，台南市新化警分局唪口派出所接獲高雄旗山分局吉東派出所轉報，員警獲報20分鐘後找到昏迷司機送醫。患者女兒說，父親有慢性病，為家計仍賣力工作，一再感謝警方協助救命。

新化分局表示，朱姓司機告訴同事頭暈身體不適，隨即失去聯繫情況危急，手機定位落在唪口派出所轄區，他的同事趕緊與朱的女兒報案求助協尋。唪口所值班警員張宗龍調閱車辨紀錄，鎖定在新化區中正路一帶，備勤員警連尉智在中正路沿途找尋朱駕駛車輛，最後在國道號下方涵洞附近尋獲。

連尉智說，上前查看時見車內司機昏迷，立即搖醒，朱姓男子醒後還反問自己身在何處，因家屬表示他曾因低血糖意識不清，立即拿出糖果並聯繫救護車輛及家屬。

警方表示，朱姓司機送醫後狀況穩定，家屬女兒看到爸爸平安無事，不斷感謝。朱姓司機有慢性病曾因低血糖發病，當時行經國道八號時忽然覺得頭暈，便開往最近閘道口往新化市區方向，告訴同事他要先找地方休息，之後就不知道發生什麼事。